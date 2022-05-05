Вечером 4 мая полиция получила вызов на улице Койду в Эльва, где, по предварительным данным, 86-летний пьяный мужчина выстрелил в сторону 40-летнего человека, сообщила пресс-службы Лыунаской префектуры полиции.
86-летний мужчина открыл огонь по человеку
86-летний мужчина открыл огонь по человеку
К счастью, он ни в кого не попал. Пожилого человека задержали и доставили в Тартускую тюрьму. У него нашли переделанное из пневматического в огнестрельное оружие. Также была найдена гильза. Все это забрали на хранение и доставили в отделение полиции. Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело.