86-летний мужчина открыл огонь по человеку

К счастью, он ни в кого не попал. Пожилого человека задержали и доставили в Тартускую тюрьму. У него нашли переделанное из пневматического в огнестрельное оружие. Также была найдена гильза. Все это забрали на хранение и доставили в отделение полиции. Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело.