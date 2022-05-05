Кая Каллас: готовимся отключиться от российского газа двумя путями

«По планам, плавучий терминал будет в Эстонии к концу этого года и останется здесь до тех пор, пока Финляндия получит мощности для его приема. Финляндия потребляет газа в 5-6 раз больше и газовая труба между нашими странами - Balticconnector – достаточно мощна для того, чтобы снабжать Эстонию, но не в обратном направлении», - рассказала премьер-министр о планах на пресс-конференции правительства в четверг.

Расходы на аренду плавучего терминала СПГ распределятся в соответствии с пропорцией потребления газа, пояснила Каллас: 20 процентов расходов будет оплачивать Эстония и 80% - Финляндия.

Расходы на оплату приемочной мощности терминала каждая страна будет оплачивать сама. «С этим проектом мы открыты для всех желающих присоединиться к нему стран, Латвия, например, проявила к нему интерес», - добавила Каллас.

По ее словам, на фоне нынешних цен на энергоносители СПГ на данный момент является конкурентоспособным. «Конечно, очень сложно прогнозировать, какими цены будут осенью, однако ясно, что чем больше на рынке продавцов, тем ниже в итоге и цена», - пояснила Каллас.

«Может сложиться впечатление, что Alexela и Elering не могут между собой договориться, однако это не совсем так. Пару недель переговоры шли очень интенсивно. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы приемочный причал в порту Палдиски был готов как можно скорее», - заверила премьер-министр.

Для создания запасов газа Центр стратегических запасов Эстонии закупит газ в объеме одного тераватт-часа. По словам Каллас, закупки будут осуществляться по частям, поскольку меньшие количества газа реалистичнее купить, кроме того, можно всякий раз регулировать цену покупки.