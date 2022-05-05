США сомневаются в объективности расследования дела Валиевой

После командного турнира Олимпиады стало известно, что Валиева сдала 25 декабря прошлого года положительный допинг-тест. Фигуристке на тот момент было 15 лет, согласно антидопинговому кодексу, в связи с этим она обладает статусом "защищенного лица". На этой неделе глава Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что Валиева не могла добиться своих результатов "с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций", усомнилась в объективности расследования РУСАДА дела фигуристки.

"В своей работе РУСАДА четко следует положениям регламентирующих документов, а именно – требованиям Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, которые указывают на необходимость проведения конфиденциального расследования. Для проведения тщательного расследования, естественно, требуется время, расследование продолжается", - заявила Логинова, чьи цитаты предоставлены пресс-службой РУСАДА в ответ на запрос о комментарии высказываний главы НОК США.