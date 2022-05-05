Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), расследуя дело российской фигуристки, чемпионки командного турнира на Олимпиаде в Пекине Камилы Валиевой, четко следует требованиям Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, заявила РИА Новости генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
США сомневаются в объективности расследования дела Валиевой
После командного турнира Олимпиады стало известно, что Валиева сдала 25 декабря прошлого года положительный допинг-тест. Фигуристке на тот момент было 15 лет, согласно антидопинговому кодексу, в связи с этим она обладает статусом "защищенного лица". На этой неделе глава Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что Валиева не могла добиться своих результатов "с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций", усомнилась в объективности расследования РУСАДА дела фигуристки.
"В своей работе РУСАДА четко следует положениям регламентирующих документов, а именно – требованиям Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, которые указывают на необходимость проведения конфиденциального расследования. Для проведения тщательного расследования, естественно, требуется время, расследование продолжается", - заявила Логинова, чьи цитаты предоставлены пресс-службой РУСАДА в ответ на запрос о комментарии высказываний главы НОК США.
"Мы проводим расследование, чтобы выявить все обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в интересах защищенного лица, установить лиц, причастных к этому нарушению (или исключить возможную причастность), а также собрать дополнительные материалы и доказательства, имеющие отношение к данному делу. Хотелось бы еще раз обратить внимание, что спортсменка является защищенным лицом и дальнейшие комментарии по процессу расследования не только нарушают права спортсменки, но и препятствуют осуществлению расследования с учетом принципов конфиденциальности и эффективности", - отметила генеральный директор РУСАДА.