Разведка Эстонии: ВС РФ вряд ли смогут захватить значительные территории Украины

Общая информация

Официальные власти Российской Федерации (РФ) заявляют, что не собираются объявлять военное положение или общую мобилизацию 9 мая. Весьма вероятно, что таким образом они пытаются снизить напряжение, тревогу и одновременно с этим ожидания «большой победы».

Все чаще появляются спекуляции на тему накала страстей в правящих кругах режима РФ. Они в том числе подтверждаются хаотичным характером коммуникации властей, одним из наиболее ярких примеров стал выпад министра иностранных дел Лаврова в сторону Израиля.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины в западных областях страны – таким образом они пытаются помешать поставкам западной военной помощи. При этом они повреждают, но не уничтожают объекты.

До сих пор удары РФ по транспортной инфраструктуре создавали помехи для логистических операций Украины, но не влияли на ситуацию в целом. Тем не менее, весьма вероятно, что ВС РФ продолжат наносить подобные удары.

По оценке разведывательного центра Сил обороны, в условиях упорного сопротивления украинцев, неорганизованности российских войск и выбранной ими тактики, ВС РФ вряд ли смогут захватить значительные территории Украины. Они постараются удержать Херсонскую область и сухопутный коридор между востоком Украины и Крым, тем самым усиливая нажим на Киев.

Основные боевые действия по-прежнему идут на востоке Украины. Вероятнее всего, ближайшая задача российских войск остается неизменной – окружение восточной группировки объединенных сил вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Беларуси началась внеплановая проверка боеготовности вооруженных сил. Впрочем, видимые признаки желания белорусов вмешаться в войну отсутствуют.

Обстановка в Приднестровье не претерпела значимых изменений. В СМИ распространяется информация о том, что в район прибывают бойцы частных военных компаний. Однако их численность недостаточна для того, чтобы изменить баланс сил в регионе.

Харьковское направление (Восток)

В результате продвижения ВСУ большая часть Харькова больше не находится в зоне поражения российской артиллерии.

Главная ось наступления сухопутных сил РФ остается той же: Изюм – Славянск. На изюмском плацдарме наблюдается наибольшая концентрация российских войск. Несмотря на это, в течение последних суток они не добились значимых успехов. По больше части бой вела российская артиллерия.

Рубеж Донецк – Луганск

Вся линия соприкосновения подвергалась артиллерийским ударам. Как и прежде, российские войска пытаются выполнить главную задачу – охватить группировку ВСУ с флангов и взять украинские войска в мешок. При этом фронтальные атаки россиян прежде всего нацелены на сковывание и изматывание сил противника.

В Луганской области основные бои шли по направлению Кременная – Лиман, вероятнее всего, российские войска нацелены на Славянск. В Донецкой области основная тяжесть удара пришлась на районы вокруг Попасной и Курахово.

Скорее всего, часть подразделений российской армии была выведена из Мариуполя для продолжения наступления в Запорожской области. Имеются сведения, что в Мариуполе стороны договорились о перемирии для эвакуации гражданских – оно должно продлиться с 5 по 7 мая.

Возможно, что ВС РФ рассчитывают, что вместе с гражданскими с промышленной зоны завода «Азовсталь» в том числе выйдет часть украинских бойцов.

Южное направление

Между Крымом и Херсонской областью восстановлено железнодорожное сообщение. Оно было прервано в результате вероятных действий украинских сил в конце апреля. Разумеется, восстановление сообщения упростит снабжение южной группировки российских войск.

В течение прошедших суток ВС РФ воздействовали на позиции украинских войск преимущественно огнем артиллерии. Подвижные соединения оставались на местах.