Центральный союз профсоюзов решил в предстоящий понедельник отправить Центральному союзу работодателей и правительству предложение во внеочередном порядке повысить с 1 июля ставку минимальной зарплаты до 700 евро и до 700 евро увеличить не облагаемый подоходным налогом минимум. По оценке лидера союза работодателей Арто Ааса, их первоначальная оценка перспектив внеочередного повышения зарплат вызывает скептицизм.
Работодатели скептически относятся к возможности внеочередного повышения минималки
"Конечно, мы выслушаем на встрече в понедельник предложение профсоюзов и затем сформулируем позицию работодателей. Однако первая реакция на внеочередное повышение зарплаты у нас все же скептическая. Напомним, что всего четыре месяца назад, 1 января, минимальная зарплата выросла на 70 евро, то есть, на 12% за год. Это был очень быстрый рост, ничего похожего в недавней истории не было. Кроме того, в прошлые годы рост минимальной зарплаты всегда опережал инфляцию", - прокомментировал BNS Арто Аас.
Он добавил, что нет и опыта повышать минималку дважды в год. «Непосредственно минимальную зарплату в Эстонии получают 3-4 процента работников, однако последствия ее повышения будут все же шире. В дополнение к влиянию на фонд зарплаты работодателей с этой темой связаны также целый ряд расходов государственного и местного секторов, в том числе, плата за места в детских садах во многих местных самоуправлениях. Принимая решение о повышении, следует учесть и все эти риски и влияние. Вместе с тем, следует взвесить, как бы повлиял рост минимальной зарплаты на увеличение безработицы», - подчеркнул он.
Повышение минимальной зарплаты обязательно будет и обычно переговоры на эту тему начинаются уже летом. «Но мы предпочитаем все же, чтобы новое соглашение об этом вступало бы в силу по традиции с 1 января. Но это никому не мешает, если есть возможность, и до того скорректировать зарплаты», - добавил глава союза работодателей.