Работодатели скептически относятся к возможности внеочередного повышения минималки

"Конечно, мы выслушаем на встрече в понедельник предложение профсоюзов и затем сформулируем позицию работодателей. Однако первая реакция на внеочередное повышение зарплаты у нас все же скептическая. Напомним, что всего четыре месяца назад, 1 января, минимальная зарплата выросла на 70 евро, то есть, на 12% за год. Это был очень быстрый рост, ничего похожего в недавней истории не было. Кроме того, в прошлые годы рост минимальной зарплаты всегда опережал инфляцию", - прокомментировал BNS Арто Аас.

Он добавил, что нет и опыта повышать минималку дважды в год. «Непосредственно минимальную зарплату в Эстонии получают 3-4 процента работников, однако последствия ее повышения будут все же шире. В дополнение к влиянию на фонд зарплаты работодателей с этой темой связаны также целый ряд расходов государственного и местного секторов, в том числе, плата за места в детских садах во многих местных самоуправлениях. Принимая решение о повышении, следует учесть и все эти риски и влияние. Вместе с тем, следует взвесить, как бы повлиял рост минимальной зарплаты на увеличение безработицы», - подчеркнул он.