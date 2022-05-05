Центральный союз профсоюзов решил в предстоящий понедельник внести Центральному союзу работодателей и правительству предложение во внеочередном порядке повысить с 1 июля ставку минимальной зарплаты до 700 евро и на 700 евро увеличить не облагаемый подоходным налогом минимум. По оценке лидера союза работодателей Арто Ааса, их первоначальная оценка перспектив внеочередного повышения зарплат вызывает скепсис.
Работодатели скептично расценивают возможность внеочередного повышения минималки
"Конечно, мы выслушаем на встрече в понедельник предложение профсоюзов и затем сформулируем позицию работодателей. Однако первая реакция на внеочередное повышение зарплаты у нас все же скептичная. Напомним, что всего четыре месяца назад, 1 января, минимальная зарплата выросла на 70 евро, то есть, на 12% за год. Это был очень быстрый рост, ничего похожего в недавней истории не было. Кроме того, в прошлые годы рост минимальной зарплаты всегда опережал инфляцию", - прокомментировал BNS Арто Аас.
Он добавил, что нет и опыта повышать минималку дважды в год. «Непосредственно минимальную зарплату в Эстонии получают 3-4 процента работников, однако последствия ее повышения будут все же шире. В дополнение к влиянию на фонд зарплаты работодателей с этой темой связаны также целый ряд расходов государственного и местного секторов, в том числе, плата за места в детских садах во многих местных самоуправлениях. Принимая решение о повышении, следует учесть и все эти риски и влияние. Вместе с тем, следует взвесить, как бы повлиял рост минимальной зарплаты на увеличение безработицы», - подчеркнул он.
Повышение минимальной зарплаты обязательно будет и обычно переговоры на эту тему начинаются уже летом. «Но мы предпочитаем все же, чтобы новое соглашение об этом вступало бы в силу по традиции с 1 января. Но это никому не мешает, если есть возможность, и до того скорректировать зарплаты», - добавил глава союза работодателей.