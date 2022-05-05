Конец санкциям? Россияне выиграли суд об отстранении в настольном теннисе

Российские клубы УГМК из Свердловской области и «Факел-Газпром» из Оренбурга восстановлены в Европейской лиге чемпионов сезона-2021/22 среди команд по настольному теннису. Решение об их отстранении признано дискриминационным.

Об этом сообщил телеграм-канал юридической компании SILA International Lawyers. Компания Михаила Прокопца и Юрия Зайцева помогала российским клубам в процедуре апелляции. Но не исключено, что это только начало долгого процесса. Европейский союз по настольному теннису (ETTU) намерен оспорить решение собственной апелляционной комиссии в Спортивном арбитражном суде (CAS).