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Конец санкциям? Россияне выиграли суд об отстранении в настольном теннисе

rus.postimees.ee
Конец санкциям? Россияне выиграли суд об отстранении в настольном теннисе
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Настольный теннис, иллюстративное фото.
Настольный теннис, иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm/Sakala

Российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК восстановлены в Лиге чемпионов, сообщает Sport-Express

Российские клубы УГМК из Свердловской области и «Факел-Газпром» из Оренбурга восстановлены в Европейской лиге чемпионов сезона-2021/22 среди команд по настольному теннису. Решение об их отстранении признано дискриминационным.

Об этом сообщил телеграм-канал юридической компании SILA International Lawyers. Компания Михаила Прокопца и Юрия Зайцева помогала российским клубам в процедуре апелляции. Но не исключено, что это только начало долгого процесса. Европейский союз по настольному теннису (ETTU) намерен оспорить решение собственной апелляционной комиссии в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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