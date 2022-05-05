Стали известны детали жестокого убийства футбольного тренера в Мариуполе

"Жена моего брата застряла на другом конце города. Она пряталась в подвале и больше месяца не выходила на связь. Виктор Григорьевич раз в неделю контактировал с нами - ему как-то удавалось ловить связь. Мы дали ему координаты того подвала, если он вдруг сможет узнать некоторые новости, представьте себе, он поехал туда, в другую часть города, на велосипеде добирался примерно три часа под обстрелами. Он дал нам положительные новости. Отец разговаривал с ним за два дня до смерти. Виктор Григорьевич увез свою семью, а сам остался. Я слышал, как папа по телефону просил и убеждал, что Мариуполь все же стоит сейчас покинуть: "Витя, что тебе там делать?" Но Виктор Григорьевич был таким человеком... Он настолько любил свою Родину... Сказал, что не может просто так уехать и будет защищать свой дом. Хотя на самом деле там уже нечего было защищать. Все вокруг пылало, в его дом тоже попал снаряд, он тушил пожар. Виктор Григорьевич оберегал дом от мародеров, говорил, вдруг "эти оккупанты" придут. Он – герой нашего времени. О таких людях нужно рассказывать. Жена Ткачука рассказала, что его застрелил снайпер. Другой информации у нас нет", – сказал Путря в интервью Футбол24.