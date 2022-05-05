В середине февраля в полицию поступило сообщение о взломе конторского и складского помещений магазина «Анна» на шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа. Кража со взломом была топорной - через наружную стену.
Для подписчиков
Фото и видео ⟩ «Кажется, 90-е вернулись»: чтобы пробраться в магазин, воры проломили стену
«Кажется, 90-е вернулись»: чтобы пробраться в магазин, воры проломили стену
Руководитель магазина Anna ja Tarbja Лайне Халлика сказала тогда, что если бы она сама не была свидетельницей этого инцидента, она бы не поверила, что кто-то проделает пролом в стене, чтобы проникнуть в сельский магазин.