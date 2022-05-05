Фото и видео ⟩ «Кажется, 90-е вернулись»: чтобы пробраться в магазин, воры проломили стену

Руководитель магазина Anna ja Tarbja Лайне Халлика сказала тогда, что если бы она сама не была свидетельницей этого инцидента, она бы не поверила, что кто-то проделает пролом в стене, чтобы проникнуть в сельский магазин.

«Наше здание под охраной, у нас бронированные двери и окна в решетках, на ночь мы оставляем свет на террасе… На наш взгляд, мы все сделали, но чтобы установить металл в стены, до такого бы не дошли, — сказала она. — Я понимаю, если бы в банк или ювелирный магазин, но чтобы пробраться через стену в сельский магазине… нужно было очень-очень хотеть попасть в контору. Чем, по представлению этих людей, мы здесь торгуем? Кажется, 1990-е вернулись».