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С помощью четырех человек девушку удалось снять с моста в Ласнамяэ

Аймар Алтосаар
С помощью четырех человек девушку удалось снять с моста в Ласнамяэ
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Пыхьяский префект Йоозеп Каазик (посередине)наградил полицейских Райдо Пуллманна (слева) и Керта-Хендрика Сюлла титулом "Хороший поступок".
Пыхьяский префект Йоозеп Каазик (посередине)наградил полицейских Райдо Пуллманна (слева) и Керта-Хендрика Сюлла титулом "Хороший поступок". Фото: PPA

В одну из последних ночей марта в Ласнамяэ на мосту на Лаагна теэ сидела 17-летняя девушка. В то же время полицейские Райдо Пуллманн и Керт-Хендрик Сюлла заканчивали оформление обратной связи вызова, как увидели на экране своего служебного автомобиля, что их вмешательства ждет новое происшествие. Красный огонек на карте говорил о том, что это дело высокой важности.

«Мы узнали, что на мосту кто-то сидит. Поскольку это было достаточно близко к нам, мы сразу отправились на место и нашли девушку, - рассказал Пуллманн Postimees. – Она сидела на краю моста, и было понятно, что могло произойти. Я один раз видел, как человек хотел спрыгнуть с балкона. Тогда у меня было точно такое же ощущение, и мне ничего не оставалось делать, как попытаться поговорить с ним. Но если человек твердо решил прыгнуть, то он прыгнет. Мы попытались с этой девушкой поговорить, и, поскольку она была так близко, нам удалось схватить ее за руку».

На помощь пришли случайные прохожие

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