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Инспекция грозит фирме Олега Гросся штрафом на 20 миллионов евро

rus.postimees.ee
Инспекция грозит фирме Олега Гросся штрафом на 20 миллионов евро
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Grossi toidukaubad
Grossi toidukaubad Фото: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Инспекция по защите данных вынесла управляющей сетью магазинов Grossi компании OG Elektra предписание, в котором требует, чтобы предприятие было приведено в соответствие с законодательством о защите личных данных, пишет DV.ee, отмечая, что компания, по ее собственному признанию, не понимает сути претензий.

Инспекция ссылается на анонимное обращение, в котором неназванный источник рассказал, что один из руководителей Grossi Toidukaubad смотрел записи камер наблюдения для того, чтобы узнать, кто что покупает, а также чтобы контролировать работников.

По словам инспекции, смотреть записи с такой целью незаконно, и если OG Elektra не выполнит предписание, компании может быть назначен штраф в размере 20 миллионов евро или 4% оборота; но OG Elektra пока не ответила на предписание инспекции - по словам члена правления компании Риты Ууккиви, это сложно сделать, поскольку в компании не понимают, кто сделал обращение в инспекцию, и о каком магазине идет речь.

Читайте подробнее на DV.ee.

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