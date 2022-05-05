Инспекция по защите данных вынесла управляющей сетью магазинов Grossi компании OG Elektra предписание, в котором требует, чтобы предприятие было приведено в соответствие с законодательством о защите личных данных, пишет DV.ee, отмечая, что компания, по ее собственному признанию, не понимает сути претензий.
Инспекция грозит фирме Олега Гросся штрафом на 20 миллионов евро
Инспекция грозит фирме Олега Гросся штрафом на 20 миллионов евро
Инспекция ссылается на анонимное обращение, в котором неназванный источник рассказал, что один из руководителей Grossi Toidukaubad смотрел записи камер наблюдения для того, чтобы узнать, кто что покупает, а также чтобы контролировать работников.
По словам инспекции, смотреть записи с такой целью незаконно, и если OG Elektra не выполнит предписание, компании может быть назначен штраф в размере 20 миллионов евро или 4% оборота; но OG Elektra пока не ответила на предписание инспекции - по словам члена правления компании Риты Ууккиви, это сложно сделать, поскольку в компании не понимают, кто сделал обращение в инспекцию, и о каком магазине идет речь.
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