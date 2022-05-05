Инспекция грозит фирме Олега Гросся штрафом на 20 миллионов евро

Инспекция ссылается на анонимное обращение, в котором неназванный источник рассказал, что один из руководителей Grossi Toidukaubad смотрел записи камер наблюдения для того, чтобы узнать, кто что покупает, а также чтобы контролировать работников.

По словам инспекции, смотреть записи с такой целью незаконно, и если OG Elektra не выполнит предписание, компании может быть назначен штраф в размере 20 миллионов евро или 4% оборота; но OG Elektra пока не ответила на предписание инспекции - по словам члена правления компании Риты Ууккиви, это сложно сделать, поскольку в компании не понимают, кто сделал обращение в инспекцию, и о каком магазине идет речь.