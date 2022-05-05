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Таллиннское горсобрание осудило преступления советского оккупационного режима

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Таллиннское горсобрание осудило преступления советского оккупационного режима
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Бронзовый солдат
Бронзовый солдат Фото: Liis Treimann

В преддверии 9 мая фракции Таллиннского горсобрания выступили на сегодняшнем заседании с совместным заявлением, осуждающим преступления оккупационного режима.

«В нынешний критический момент Таллиннское горсобрание должно продемонстрировать четкое отношение к прошлому. Празднование 9 мая как Дня Победы в сегодняшней ситуации является заявлением о поддержке государства-агрессора России. Четкий посыл нашего заявления заключается в том, что 9 мая означало для Эстонии и многих других европейских народов не свободу, а оккупацию и страдания», — сказал председатель фракции «Отечества» Урмас Рейнсалу.

По словам председателя фракции Партии реформ Кристена Михала, депутаты столичного горсобрания должны однозначно сказать, что 9 мая - не праздник. «Агентура Кремля превратило поминовение павших в оружие для поддержания своей агрессии. Для эстонского народа окончание Второй мировой войны было не приходом освободителей и героев, а началом оккупации, депортации и подавления свободы», — сказал Михал.

«Это вопрос ценностей. Таллинн — свободная столица свободного государства, и мы не должны мириться с передергиванием событий 9 мая в оправдание оккупации и военных преступлений. Горсобрание Таллинна должно занять четкую позицию по этому вопросу», - добавил член фракции "Ээсти 200" Марек Рейнаас.

По словам председателя фракции Эстонской консервативной народной партии Марта Калласа, нельзя назвать нормальной ситуацию, когда в столице Эстонской Республики до сих пор можно найти достопримечательности, прославляющие насилие оккупантов. «Так называемые освободители чинили те же ужасы, что сейчас творятся на Украине. Здесь тоже мародерствовали, убивали и насиловали. Это не мемориалы, а памятники, увековечивающие оккупацию, показывающие свое презрение к Эстонской Республике».

«Призываю достойно вспомнить об окончании Второй мировой войны, уважая память погибших на войне, и воздерживаться от действий, не преследующих этих целей. Мы осуждаем все попытки использовать войну и ее жертв для разделения общин, проживающих в Таллинне. Война России против Украины ясно показывает значение войны во всех ее зверствах. Я уверен, что каждый обязан остановиться и подумать о последствиях войны. В то же время, мы имеем право помнить о тех, кто погиб на войне. Весь мир остро нуждается в мире, и Таллинн тоже нуждается в мире», — сказал председатель фракции Центристской партии Калле Кландорф.

К заявлению присоединились все фракции Таллиннского горсобрания.

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