Российское посольство накинулось на главу МИД Эстонии

В заявлении посольство сослалось на индекс свободы прессы организации «Репортеры без границ», согласно которому Эстония заняла четвертое место.

«На это откликнулась министр иностранных дел г-жа Э.-М. Лийметс, которая поспешила заявить, что «Эстония взяла на себя ведущую роль в защите свободы медиа в мире». Не забыла при этом обвинить Россию в «сокрытии и искажении правды» при освещении событий на Украине», - сообщает посольство.

После нападения России на Украину, то есть с февраля этого года, в Эстонии введен запрет на трансляцию более 20 российских пропагандистских телеканалов и заблокированы около семи сайтов.

«По абсурдному «подозрению в преступлении против мира и нарушении международных санкций» сфабриковано уголовное дело в отношении главного редактора эстонского русскоязычного издания «Спутник Медиа» Елены Черышевой. В результате этих актов политической цензуры более 400 тысяч жителей Эстонии (около 1/3 населения) были лишены доступа к объективной и правдивой информации о происходящих в мире событиях», - заявляется посольство РФ.

По поводу высылки из страны в интересах безопасности Эстонии активиста «Бессмертного полка» Алексея Есакова, посольство сообщило, что «его вина, судя по всему, заключалась лишь в том, что он, будучи гражданином Российской Федерации, имел убеждения, отличающиеся от агрессивно навязываемой официальной точки зрения, и осмеливался отстаивать их».