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Интервью ⟩ Эстонский дипломат в Минске: путинскую войну понимает меньше половины белорусов

Мейнхард Пулк
Эстонский дипломат в Минске: путинскую войну понимает меньше половины белорусов
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Президент Беларуси Александр Лукшенко и президент России Владимир Путин.
Президент Беларуси Александр Лукшенко и президент России Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev

Советник посольства, расположенного в Минске, Кальви Ноормяги признал, что несмотря на то, что кремлевская пропаганда из-за отсутствия альтернативных источников влияет и на Беларусь, более половины населения там относится критически к идущей войне. Причиной является отличающий белорусов от русских идетитет, пишет Postimees.

- Как изменилось жить-бытье в Беларуси после 24 февраля?

- Я считаю, что в глобальном плане жизнь у местных жителей особо не изменилась. Те факторы, которые повлияли на нас (дипломатовМ.П.), – эстонскими банковскими карточками во многих местах нельзя расплатиться и снять деньги – этих проблем у них нет.

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