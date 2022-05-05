Советник посольства, расположенного в Минске, Кальви Ноормяги признал, что несмотря на то, что кремлевская пропаганда из-за отсутствия альтернативных источников влияет и на Беларусь, более половины населения там относится критически к идущей войне. Причиной является отличающий белорусов от русских идетитет, пишет Postimees.
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Интервью ⟩ Эстонский дипломат в Минске: путинскую войну понимает меньше половины белорусов
Эстонский дипломат в Минске: путинскую войну понимает меньше половины белорусов
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