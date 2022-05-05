Интервью ⟩ Эстонский дипломат в Минске: путинскую войну понимает меньше половины белорусов

- Я считаю, что в глобальном плане жизнь у местных жителей особо не изменилась. Те факторы, которые повлияли на нас (дипломатов – М.П.), – эстонскими банковскими карточками во многих местах нельзя расплатиться и снять деньги – этих проблем у них нет.