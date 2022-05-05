ПОЗЛИЛ ПРОКУРАТУРУ ⟩ Суд оштрафовал двух журналистов Eesti Ekspress за статью об отмывании денег

Текст постановления суда о штрафе раскрывает ужасающую картину с точки зрения свободы прессы, поскольку государственная прокуратура дважды грозила редакции Eesti Ekspress за публикацию новостей о досудебном расследовании, а также требовала установления предварительной цензуры, то есть того, чтобы журналисты согласовывали статьи с государственными учреждениями.