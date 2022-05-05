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ПОЗЛИЛ ПРОКУРАТУРУ ⟩ Суд оштрафовал двух журналистов Eesti Ekspress за статью об отмывании денег

Андрус Карнау
Суд оштрафовал двух журналистов Eesti Ekspress за статью об отмывании денег
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Тармо Вахтер, Сулев Ведлер и их статья про отмывание денег. На заднем плане - Роберт Китт и Прийт Перенс
Тармо Вахтер, Сулев Ведлер и их статья про отмывание денег. На заднем плане - Роберт Китт и Прийт Перенс Фото: Kollaaž

Судья Харьюского уездного суда Алари Мёлдре оштрафовал двух журналистов Eesti Ekspress за разглашение информации о том, что бывшее руководство Swedbank подозревается в отмывании денег, сообщает Postimees.

Текст постановления суда о штрафе раскрывает ужасающую картину с точки зрения свободы прессы, поскольку государственная прокуратура дважды грозила редакции Eesti Ekspress за публикацию новостей о досудебном расследовании, а также требовала установления предварительной цензуры, то есть того, чтобы журналисты согласовывали статьи с государственными учреждениями.

Мёльдре вынес решение о штрафе 14 апреля, наложив штраф в размере 1000 евро на журналиста Eesti Ekspress Тармо Вахтера и его коллегу Сулева Ведлера. Штраф в размере 1000 евро получил и издатель газеты Ekspress Meedia. В прошлую пятницу журналисты и издательство оспорили решение о штрафе.

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