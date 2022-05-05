Фото ⟩ По Центральному полигону прошелся «Торнадо»

«Мы отработали важные элементы ведения боевых действий: атаку с ходу, плановое наступление и быстрый переход к обороне, – пояснил командир Калевского пехотного батаольона подполковник Айн Тийдус. – В ходе учений солдаты закрепили приобретенные навыки и приобрели уверенность в своих силах».