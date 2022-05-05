В четверг, 5 мая, на Центральном полигоне Сил обороны завершились выпускные учения пехотных рот «Торнадо». Маневрами руководил Калевский пехотный батальон.
Фото ⟩ По Центральному полигону прошелся «Торнадо»
«Мы отработали важные элементы ведения боевых действий: атаку с ходу, плановое наступление и быстрый переход к обороне, – пояснил командир Калевского пехотного батаольона подполковник Айн Тийдус. – В ходе учений солдаты закрепили приобретенные навыки и приобрели уверенность в своих силах».
Штаб Калевского пехотного батальона руководил учениями «Торнадо» впервые. Маневры потребовали координации действий между различными подразделениями и системами вооружений. «Командование и штаб батальона получили ценный опыт», – резюмировал подполковник Тийдус.
В учениях «Торнадо» приняли участие военнослужащие 1-й и 2-й пехотных бригад: подразделения Калевского, Вируского и Куперьяновского пехотных батальонов, рота разведки, артиллеристы, военные инженеры и части снабжения. Маневры позволили батальонам провести последние приготовления к масштабным учениям «Еж».