Ведущей фигуре Бронзовой ночи выдали запрет на въезд в Эстонию на 10 лет

«Рева входил в состав «Ночного дозора», который образовался в результате агрессивного влияния и раскольнической политики Российской Федерации. Его члены, в том числе Рева, приняли участие в качестве агитаторов в протестах, которые вспыхнули в Таллинне на Тынисмяэ в 2007 году. Максим Рева принимал активное участие в работе подконтрольных Кремлю медиаканалах, распространяющих дезинформацию, враждебную пропаганду и разжигающих ненависть. За активное участие в гибридной операции России в Украине в 2014 году Рева также получил медаль «За Крым», — пояснила свое решение КаПо.