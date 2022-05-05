Из соображений безопасности Департамент полиции безопасности (КаПо) аннулировал на десять лет вид на жительство Максиму Реве, одному из организаторов Бронзовой ночи, и в этот же период он не сможет въезжать в Шенгенскую визовую зону. Запрет вступил в силу с 1 апреля, сообщает Postimees.
Ведущей фигуре Бронзовой ночи выдали запрет на въезд в Эстонию на 10 лет
На момент аннулирования вида на жительства Рева находился в России.
«Рева входил в состав «Ночного дозора», который образовался в результате агрессивного влияния и раскольнической политики Российской Федерации. Его члены, в том числе Рева, приняли участие в качестве агитаторов в протестах, которые вспыхнули в Таллинне на Тынисмяэ в 2007 году. Максим Рева принимал активное участие в работе подконтрольных Кремлю медиаканалах, распространяющих дезинформацию, враждебную пропаганду и разжигающих ненависть. За активное участие в гибридной операции России в Украине в 2014 году Рева также получил медаль «За Крым», — пояснила свое решение КаПо.
«Из соображений безопасности вид на жительство аннулируется, если деятельность конкретного лица рассматривается как угроза конституционному строю, террористическое преступление или иное тяжкое преступление».
Вчера КаПо объявила, что выслала из страны одного из лидеров «Бессмертного полка» Алексея Есакова.