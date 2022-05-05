Учения российской армии: репетиция тактического удара по Европе

Учение проводилось базирующимся в Калининграде Балтийским флотом, в нем приняли участие около сотни военнослужащих и около 20 воинских частей.

Во время учений использовались оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые также способны стрелять ракетами, оснащенными ядерными боеголовками.

Согласно заявлению Минобороны РФ, военнослужащие осуществили скрытный подход к позициям, с которых имитировался пуск ракет, а затем попытались покинуть позиции в условиях ответных действий противника.