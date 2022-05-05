Европарламент поддержал европейские перспективы Молдовы

"ЕС должен предоставить Молдове статус кандидата в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе (согласно которому страна, которая придерживается ценностей ЕС, может претендовать на присоединение - прим.ред.) и на основании заслуг", - отмечается в резолюции Европарламента.

В документе также предлагается Еврокомиссии как можно скорее завершить оценку заявки Кишинева, пишет DW. Вне зависимости от того, каким будет заключение, "молдавские власти, несомненно, находятся на правильном пути, реализуя ключевые реформы, в частности, в области демократии, верховенства закона и прав человека", - указывается в резолюции. Европарламент также призвал ЕС оказать большую поддержку Молдове: как посредством новой макрофинансовой помощи, так и дальнейшими мерами по либерализации транспортных услуг и торговли.