С сегодняшнего дня, 5 мая, генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове закрыты. За консульскими услугами или помощью граждане могут обратиться в наше посольство в Москве. Для получения консульской помощи также можно обратиться в загранпредставительство другого государства-члена ЕС в Санкт-Петербурге.
Эстония закрыла генконсульство в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове
Все удостоверяющие личность документы, оставшиеся в генеральном консульстве Санкт-Петербурга и его представительстве в Пскове, будут отправлены для выдачи в посольство Эстонии в Москве. Также все удостоверяющие личность документы, местом выдачи которых были выбраны генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге или представительство в Пскове, будут отправлены в посольство Эстонии в Москве. Для того, чтобы получить документ, необходимо заранее зарегистрироваться на прием. Если вы хотите получить документ в Эстонии, обратитесь с соответствующей просьбой в Департамент полиции и погранохраны.
Все визовые заявления, поступившие до 25 апреля в Санкт-Петербурге и Пскове, будут обработаны в полном объеме, а паспорта с визовыми решениями будут возвращены в оговоренное время.
Все визовые центры в Санкт-Петербурге и Пскове продолжат работу, и документы на визу можно будет подавать туда на тех же условиях.