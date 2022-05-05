Эстония закрыла генконсульство в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове

Все удостоверяющие личность документы, оставшиеся в генеральном консульстве Санкт-Петербурга и его представительстве в Пскове, будут отправлены для выдачи в посольство Эстонии в Москве. Также все удостоверяющие личность документы, местом выдачи которых были выбраны генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге или представительство в Пскове, будут отправлены в посольство Эстонии в Москве. Для того, чтобы получить документ, необходимо заранее зарегистрироваться на прием. Если вы хотите получить документ в Эстонии, обратитесь с соответствующей просьбой в Департамент полиции и погранохраны.