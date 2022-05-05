«Медиазона»: с начала войны доля секретных указов Путина стала рекордной за 20 лет

Судя по порядковым номерам указов Путина на сайте publication.pravo.gov.ru, в марте 2022 года были засекречены 54% всех указов, подписанных президентом РФ за месяц. В апреле доля таких документов составила 49%, передает "Медуза".

Это рекордные показатели с декабря 2002 года, когда доля секретных указов Путина составила 59%. В то время в России шла вторая чеченская война, отмечает "Медиазона".

С помощью секретных указов в России, среди прочего, награждают военнослужащих — в том числе посмертно. "Медиазона" обнаружила упоминание такого указа в посте о гибели военного из Оренбургской области. Администрация района, где жил погибший, сообщила, что его посмертно наградили Орденом Мужества указом президента от 3 марта № 85СС.