С начала войны России с Украиной доля секретных указов российского президента Владимира Путина стала самой высокой за 20 лет, подсчитала «Медиазона».
«Медиазона»: с начала войны доля секретных указов Путина стала рекордной за 20 лет
Судя по порядковым номерам указов Путина на сайте publication.pravo.gov.ru, в марте 2022 года были засекречены 54% всех указов, подписанных президентом РФ за месяц. В апреле доля таких документов составила 49%, передает "Медуза".
Это рекордные показатели с декабря 2002 года, когда доля секретных указов Путина составила 59%. В то время в России шла вторая чеченская война, отмечает "Медиазона".
С помощью секретных указов в России, среди прочего, награждают военнослужащих — в том числе посмертно. "Медиазона" обнаружила упоминание такого указа в посте о гибели военного из Оренбургской области. Администрация района, где жил погибший, сообщила, что его посмертно наградили Орденом Мужества указом президента от 3 марта № 85СС.
Погибших на войне с Украиной солдат обычно награждают Орденами Мужества посмертно. Из более чем 1700 изученных «Медиазоной» публикаций о гибели этот орден упомянут почти в 600 случаев. СМИ не нашли какой-то закономерности в этих награждениях, поэтому предположили, что посмертную награду получают почти все — но не всегда об этом упоминают публично, особенно если речь идет о постах родственников.