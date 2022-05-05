Видео ⟩ Бдительный человек помог полиции поймать пьяного водителя

«Пару дней назад внимательный участник дорожного движения сообщил нам о двигающемся по шоссе Таллинн - Нарва автомобиле, по стилю вождения которого можно подозревать, что водитель пьяный, - сообщает в соцсетях Нарвское отделение полиции. - Мы сразу отреагировали на сообщение и уже через пару минут на въезде в Нарву заметили соответствующий описанию автомобиль, которому дали сигнал для остановки».

Но водитель проигнорировал приказ остановиться и увеличил скорость, чем создал опасность как для себя, так и для других участников дорожного движения. «После непродолжительной погони патруль обнаружил водителя во дворе улицы Раху и задержал его. В отношении водителя было начато уголовное производство за систематическое управление без права на управление автомобилем и его доставили на экспертизу для установления опьянения», - уточнили в полиции.

По словам руководителя патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвера Пяльсинга, игнорирование требований остановки подвергает опасности самого беглеца, полицейских и других участников дорожного движения и может закончится очень печально и с большим ущербом. «Отрадно видеть, что становится все больше людей, которые считают безопасность дорожного движения важной и, недолго думая, сообщают в полицию о подозрительном водителе или автомобиле с подозрительным стилем вождения. Спасибо всем бдительным людям, которые замечают, информируют и помогают нам отстранять опасных водителей от дорожного движения — вместе мы создаем безопасность», — сказал Пялсинг.