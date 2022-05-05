Таллиннское горсобрание в четверг поддержало предложение фракций Консервативной народной партии (EKRE), Партии реформ и "Ээсти 200" в знак особого уважения со стороны города наградить президента Украины Владимира Зеленского гербовым знаком Таллинна.
Таллинн наградит президента Украины гербовым знаком города
Предложение поддержал 51 депутат горсобрания. Гербовым знаком также наградят Леэло Тунгал и Лилию Лаул.
В марте председатель фракции "Отечество" Урмас Рейнсалу предложил горуправе наградить Зеленского гербовым знаком города в знак особого уважения. Горуправа не поддержала предложение, поэтому фракции "Отечество", Партии реформ, EKRE и "Ээсти 200" обратились с предложением того же содержания в горсобрание, где его поддержали.
«Президент Украины возглавляет борьбу украинских государства и народа с российской агрессией. Эта героическая борьба и ее итоги обладают экзистенциальной важностью для Таллинна и всех остальных городов свободного мира для того, чтобы у нас сохранялся мир без военного вмешательства со стороны России», - говорится в пояснительной записке.
Гербовый знак Таллинна — это городская награда, которая вручается физическому лицу в знак особого уважения со стороны города.