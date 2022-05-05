Таллинн наградит президента Украины гербовым знаком города

В марте председатель фракции "Отечество" Урмас Рейнсалу предложил горуправе наградить Зеленского гербовым знаком города в знак особого уважения. Горуправа не поддержала предложение, поэтому фракции "Отечество", Партии реформ, EKRE и "Ээсти 200" обратились с предложением того же содержания в горсобрание, где его поддержали.

«Президент Украины возглавляет борьбу украинских государства и народа с российской агрессией. Эта героическая борьба и ее итоги обладают экзистенциальной важностью для Таллинна и всех остальных городов свободного мира для того, чтобы у нас сохранялся мир без военного вмешательства со стороны России», - говорится в пояснительной записке.