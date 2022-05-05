В Таллинне мужчина рисовал символы российской агрессии на дверях и стенах многоквартирных домов

«Поступкам, разжигающих рознь и оправдывающих российскую агрессию, нет места в общественном пространстве. Полиция установила личность этого человека в рамках производства о проступке. Всего ему предъявлено четыре обвинения в изображении символов агрессии. Он признал свою вину и ему будет вынесено наказание в виде денежного штрафа до 1200 евро или до 30 дней ареста», - сообщила полиция.