Израиль: Путин извинился за слова Лаврова об антисемитах-евреях

Израиль сообщил, что президент России Владимир Путин извинился за высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые в Израиле посчитали антисемитскими. Беннет принял извинения и поблагодарил Путина за прояснение позиции по поводу еврейского народа и памяти Холокоста, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля по итогам телефонного разговора двух лидеров в четверг, 5 мая.

Между тем в сообщении Кремля по итогам переговоров ничего не говорится об извинениях со стороны российского президента. В нем лишь отмечается, что президент РФ подчеркнул дружеское отношение России к Израилю.

По данным канцелярии Беннета, в ходе переговоров также обсуждалась война в Украине: Беннет попросил Путина "рассмотреть различные варианты для эвакуации людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", и российский президент "пообещал разрешить эвакуацию гражданских, в том числе раненых, через гумкоридоры ООН и Красного Креста".

Скандальные высказывания Лаврова

Отношения России и Израиля осложнились после того, как Лавров в интервью итальянской телекомпании заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он (Зеленский - прим.ред.) еврей". Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - сказал Лавров.

2 мая МИД Израиля вызвал посла России Анатолия Викторова. По сведениям газеты The Jerusalem Post, "глава МИД Израиля Яир Лапид назвал высказывания Лаврова непростительными и возмутительными". "Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев", - сказал Лапид.