В Беларуси для пресечения беспорядков будут применять боевую технику

"Эти поправки наделяют внутренние войска полномочиями на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм собственности", - сообщила пресс-служба Совета республики.