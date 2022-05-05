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В Беларуси для пресечения беспорядков будут применять боевую технику

rus.postimees.ee
В Беларуси для пресечения беспорядков будут применять боевую технику
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Протест. Фото иллюстративное.
Протест. Фото иллюстративное. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP/Scanpix

Верхняя палата парламента Беларуси - Совет республики - в четверг, 5 мая, одобрила поправки к законодательству, позволяющие внутренним войскам применять боевую и специальную технику для пресечения массовых беспорядков, передает DW.

"Эти поправки наделяют внутренние войска полномочиями на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм собственности", - сообщила пресс-служба Совета республики.

Военнослужащим внутренних войск предоставляются права на хранение и ношение оружия, изучение обстановки в районах выполнения поставленных задач, в том числе с использованием технических средств. Ранее данные поправки уже были одобрены Палатой представителей Национального собрания - нижней палатой парламента Беларуси.

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