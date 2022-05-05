Фото ⟩ В Тарту грузовик протаранил ограничитель высоты

Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск сказала Tartu Postimees, что ДТП произошло из-за того, что у грузовика, который направлялся из центра города в Lõunakeskus, кран в кузове был оставлен в поднятом состоянии. Так, высота грузовика превысила четыре метра и был протаранен установленный перед мостом ограничитель высоты.

Когда Tartu Postimees в половину седьмого прибыл на место происшествия, ситуация уже была разрешена и движение восстановлено.