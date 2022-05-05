В четверг около шести часов вечера у виадука Рийа-Ваксали вновь произошло ДТП, когда под четырехметровым мостом вновь не поместился грузовик. В аварии никто не пострадал.
Фото ⟩ В Тарту грузовик протаранил ограничитель высоты
В Тарту грузовик протаранил ограничитель высоты
Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск сказала Tartu Postimees, что ДТП произошло из-за того, что у грузовика, который направлялся из центра города в Lõunakeskus, кран в кузове был оставлен в поднятом состоянии. Так, высота грузовика превысила четыре метра и был протаранен установленный перед мостом ограничитель высоты.
Когда Tartu Postimees в половину седьмого прибыл на место происшествия, ситуация уже была разрешена и движение восстановлено.
Кейск сказала, что водитель грузовика был трезв и у него есть водительские права соответствующей категории. Поскольку никто в ДТП не пострадал, точные обстоятельства аварии неизвестны и далее этим делом будет заниматься страховая компания. Ущерб был нанесен городскому имуществу.