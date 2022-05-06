Криштафович: выступление мэра Таллинна на тему 9 мая было не только скандальным, но и опасным

- В этом году исполнительная и законодательная ветви власти в Эстонии поработали в определенном смысле в экстерн-режиме, чтобы принять к 9 мая специальные меры по снижению рисков для внутренней безопасности, подготовив и запустив в действие так называемый закон о враждебной символике. В этом законе больше разумных или сыроватых регуляций, и можно ли надеяться, что слишком большого количества поводов для применения этого закона 9 мая не возникнет?
- Посмотрим, что произойдет. Можно не сомневаться, что полиция будет зорко следить за всем этим, и демонстрация подобной символики будет немедленно пресекаться, что совершенно понятно.
Для меня появление такого закона, однако, оказывается новостью, вызывающей грусть. Мне не нравится, когда нужно что-то запрещать. Даже когда-то в законе нужно прописывать, что нужно запрещать свастику, мне это тоже не нравится, и именно потому, что для этого требуется специальный закон. Неуместность демонстрации свастики могла бы сама по себе быть столь же понятной людям, как неуместность сморкания в занавеску. Мне кажется, для отказа от таких действий было бы достаточно обычного чувства эмпатии, которое должно быть свойственно грамотным, образованным людям.
Однако, возможно, в Эстонии слишком запустили эту проблему. Или слишком долго смотрели сквозь нее. Не замечали, что в современном контексте определенные символы являются символами военной агрессии. А этого нельзя было не замечать уже в 2014 году, на фоне происходившего в Крыму и на территориях Донецкой и Луганской областей. Возможно, уже тогда надо было вводить какие-то ограничения подобного рода. Ну а в этом году стало ясно, что просто деваться уже некуда. Для обеспечения полиции возможностей действовать решительно было просто необходимо принятие закона, содержащего четко описанные запреты.
- Горсобрание Таллинна приняло вчера совместное заявление, в котором осуждаются преступления советского оккупационного режима и подчеркивается, что 9 мая для народа Эстонии означало не свободу, а оккупацию и страдания. По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, все представленные в горсобрании политические силы совместно осудили преступления оккупационных режимов и подчеркнули, что 9 мая означало для Эстонии не свободу и независимость, а почти полвека оккупации. Можно ли сказать, что горсобрание выступило по соответствующей теме с такой четкостью, каковую эстонское общество было вправе ожидать от горуправы?
- Я уверен, что заявление, сделанное Таллиннским горсобранием, было своего рода реакцией на то обращение, с которым выступил мэр Таллинна в начале этой недели. В конце концов, у столичного горсобрания не было объективной необходимости комментировать эту тему, поскольку ведь другие городские и волостные самоуправления в Эстонии этого не делали. Рийгикогу сделал заявление по этой теме, а органы местной власти совсем не должны были брать по ней слово.
Однако горсобрание столицы сочло необходимым высказаться, хотя в горсобрании у центристов есть большинство, так что они могли бы просто заблокировать такую инициативу. Думаю, получилось так, что даже для центристов то, что сказал мэр, оказалось, что называется, слишком.
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