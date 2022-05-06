Криштафович: выступление мэра Таллинна на тему 9 мая было не только скандальным, но и опасным

Так что этих ленточек я тогда так и не увидел, а вот зато красных маков видел очень много. Это очень добрый символ, и я думаю, что если вообще нужно использовать какие-то символы в подобные даты, лучше всего обращаться именно к таким.

- Вы были одним из тех общественных деятелей, кто на этой неделе подверг критике заявление мэра Таллинна по поводу 9 мая, который хоть и призвал таллиннцев не использовать 9 мая враждебную символику, но назвал бойцов советской армии героями и освободителями. Вы написали, что во Второй мировой войне советский солдат не был освободителем Эстонии, а был оккупантом, организатором депортаций и насильником. По вашим словам, утверждать обратное – это искажать историю, причем примерно в той же степени, как говорить, что Украина бомбит сейчас саму себя. По вашим наблюдениям, всегда ли те, кто предпочитает отмечать окончание Второй мировой войны 9 мая и даже, возможно, называть ее Великой отечественной, в то же самое время отказываются признавать Россию агрессором в нынешней войне? Или же все-таки это далеко не строгое правило?

- К частным лицам я такие критерии бы, возможно, и не применял, в отличие от ситуации с публичными фигурами. Я полагаю, что мэр Таллинна сознательно использовал в своем заявлении определенные формулировки, специально подчеркивая, что он рассматривает эту войну как «Великую отечественную» в контексте Эстонии, что воспринимает роль советской армии в событиях здесь в то время как роль освободителей.

Это, конечно, скандально, а с другой стороны — это еще и опасно. Потому что если бы подобная риторика не использовалась бы здесь в самом начале этого века, когда акции у Бронзового солдата на Тынисмяги стали принимать формы каких-то вычурных попоек, когда люди стали приходить туда даже не с флагом СССР, а с императорским флагом, когда люди пели там «Боже, царя храни!»… Если бы этого не делалось, событий 2006-2007 гг. могло и не произойти.

Люди у памятника тогда даже требовали восстановления границ России по Ништадтскому миру, что вызывало у большей части эстонского народа справедливое негодование. В конечном итоге это привело к тому, что 9 мая 2006 года на Тынисмяги пришел человек с плакатом, на котором было написано примерно то же самое, что написано и в моем заявлении. Все помнят этот плакат Юри Бема. Все помнят, что эстонцы думали о людях, которых мэр Таллинна Кылварт назвал освободителями.