Студия Postimees: чем дата 9 мая была в последние годы для большинства жителей Украины?

- С этого года 9 мая в Украине официально является только Днем Европы. С 2015 года 9 мая отмечалось в Украине как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символом этого дня был красный мак, а лозунгом — «1939-1945. Помним. Побеждаем». Мемориальные мероприятия в этот день стали отличаться от советских и российских традиций тем, что сосредотачивались не на праздновании, а на поминовении. Такова, по крайней мере, была идея. Насколько в регионах Украины преимущественно c русскоязычным населением даже после аннексии Крыма была рапространена бытовая практика отмечать 9 мая именно в сообразии с российским антуражем?

- Глава Пыхьяской префектуры Йоозеп Каазик сказал на днях в интервью, что если до сих пор эстонская полиция по большей части вела разъяснительную работу с лицами, использующими в том или ином формате враждебную символику, то 9 мая полицейские готовы более решительно реагировать на случаи нарушений и, как правило, будут начинать производство по делам о проступках. Каазик добавил, что полиция также может реагировать на нарушения задним числом, например, когда информация о них поступит через соцсети. Могут ли самые горячие дискуссии жителей Эстонии на тему 9 мая, которые сейчас происходят в соцсетях, там же в этот раз и остаться?

- Полиция безопасности сообщила, что 4 мая из Эстонии был выслан Алексей Есаков, который являлся одним из организаторов «Бессмертного полка» в Эстонии. Полиция безопасности указала, что Есаков в течение многих лет публично разжигал в Эстонии межнациональную рознь и распространял кремлевскую пропаганду. Также он оправдывал российскую агрессию в Украине. Сейчас про очень многие принимаемые меры говорится, что их нужно было принимать как минимум 8 лет назад. Про высылку организаторов таких акций тоже можно говорить в том духе, что это правильный, но изрядно запоздалый шаг?