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Эстонские юные олимпийские тхэквондисты завоевали медали на важном соревновании

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Эстонские юные олимпийские тхэквондисты завоевали медали на важном соревновании
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Юниорская сборная Эстонии по таэквондо
Юниорская сборная Эстонии по таэквондо Фото: Spordiklubi Idablokk MTÜ

На минувших выходных, с 30 апреля по 1 мая, в Стокгольме проходил очередной международный олимпийский рейтинговый турнир по тхэквондо Sweden Open 2022, на котором были представлены и спорстмены клуба Idablokk.

В соревнованиях принимали участие 12 эстонских и один латвийский тхэквондист вместе с тренерами Александром Галактионовым, Давидом Бабуадзе, а также представителями клуба Idablokk Прийтом Лийу и Гиули Кардава. Кроме того, на попасть на соревнования помогли и спорстмену украинской сборной Данилу Хаммерманну.

Всего в соренованиях принимало участие около 800 спортсменов из 60 стран.

Эстонская сборная сумела завоевать ряд медалей: золотую, серебряную и бронзовую, кроме того, в зачете четыре пятых места и четыре девятых.

К сожалению, находящийся под опекой эстонской сборной спорстмен из Украины после тяжелой схватки был вынужден сдаться и занял девятое место. Однако, учитывая то обстоятельство, что многие ребята были накануне соревнований простужены, результатами можно быть довольными, отметили тренеры.

Результаты соревнований:

Кирилс Гачинс (юниор) – золото

Александр Мускевич (юниор) – серебро

Ларс-Лукас Лийу (кадет) – бронза

Стефани Николаева (юниор) – 5 место

Норман Наарис (кадет) – 5 место

Морган Тарн (юниор) - 5 место

Илья Волгин (юниор) – 5 место

Кахро Неэме (кадет) – 9 место

Маркус Салмус (кадет) – 9 место

Денис Мускевич (кадет) – 9 место

Яспер Каттай (юниор) – 9 место

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