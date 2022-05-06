Эстонские юные олимпийские тхэквондисты завоевали медали на важном соревновании

В соревнованиях принимали участие 12 эстонских и один латвийский тхэквондист вместе с тренерами Александром Галактионовым, Давидом Бабуадзе, а также представителями клуба Idablokk Прийтом Лийу и Гиули Кардава. Кроме того, на попасть на соревнования помогли и спорстмену украинской сборной Данилу Хаммерманну.

Всего в соренованиях принимало участие около 800 спортсменов из 60 стран.

Эстонская сборная сумела завоевать ряд медалей: золотую, серебряную и бронзовую, кроме того, в зачете четыре пятых места и четыре девятых.

К сожалению, находящийся под опекой эстонской сборной спорстмен из Украины после тяжелой схватки был вынужден сдаться и занял девятое место. Однако, учитывая то обстоятельство, что многие ребята были накануне соревнований простужены, результатами можно быть довольными, отметили тренеры.