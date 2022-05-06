На минувших выходных, с 30 апреля по 1 мая, в Стокгольме проходил очередной международный олимпийский рейтинговый турнир по тхэквондо Sweden Open 2022, на котором были представлены и спорстмены клуба Idablokk.
Эстонские юные олимпийские тхэквондисты завоевали медали на важном соревновании
В соревнованиях принимали участие 12 эстонских и один латвийский тхэквондист вместе с тренерами Александром Галактионовым, Давидом Бабуадзе, а также представителями клуба Idablokk Прийтом Лийу и Гиули Кардава. Кроме того, на попасть на соревнования помогли и спорстмену украинской сборной Данилу Хаммерманну.
Всего в соренованиях принимало участие около 800 спортсменов из 60 стран.
Эстонская сборная сумела завоевать ряд медалей: золотую, серебряную и бронзовую, кроме того, в зачете четыре пятых места и четыре девятых.
К сожалению, находящийся под опекой эстонской сборной спорстмен из Украины после тяжелой схватки был вынужден сдаться и занял девятое место. Однако, учитывая то обстоятельство, что многие ребята были накануне соревнований простужены, результатами можно быть довольными, отметили тренеры.
Результаты соревнований:
Кирилс Гачинс (юниор) – золото
Александр Мускевич (юниор) – серебро
Ларс-Лукас Лийу (кадет) – бронза
Стефани Николаева (юниор) – 5 место
Норман Наарис (кадет) – 5 место
Морган Тарн (юниор) - 5 место
Илья Волгин (юниор) – 5 место
Кахро Неэме (кадет) – 9 место
Маркус Салмус (кадет) – 9 место
Денис Мускевич (кадет) – 9 место
Яспер Каттай (юниор) – 9 место