Названы лучший тренер и игрок апреля среди женских команд по футболу

Под руководством Шеволдаевой женская команда "Флоры" выиграла четыре матча из четырех в начале чемпионата Эстонии. Геттер Саар играла во всех встречах, в трех играх входила в основной состав команды. В этих матчах она сумела забить восемь голов, в данный момент она возглавляет турнирную таблицу бомбардиров.