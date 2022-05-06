Среди женских команд футбольной высшей лиги Эстонии выбрали лучших тренера и игрока по итогам апреля.
Названы лучший тренер и игрок апреля среди женских команд по футболу
Названы лучший тренер и игрок апреля среди женских команд по футболу
Среди женских команд высшей лиги лучшей спортсменкой выбрали нападающую клуба «Флора» Геттер Саар, а лучшим тренером назвали Александру Шеволдареву.
Под руководством Шеволдаевой женская команда "Флоры" выиграла четыре матча из четырех в начале чемпионата Эстонии. Геттер Саар играла во всех встречах, в трех играх входила в основной состав команды. В этих матчах она сумела забить восемь голов, в данный момент она возглавляет турнирную таблицу бомбардиров.
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