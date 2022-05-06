В пятницу, 13 мая, таллиннская "Флора" на "А. Ле Кок Арене" проведет благотворительный товарищеский футбольный поединок под лозунгом "Матч за мир" с киевским "Динамо", сообщает Rus.err.
Таллиннская "Флора" сыграет благотворительный матч с киевским "Динамо"
Таллиннская "Флора" сыграет благотворительный матч с киевским "Динамо"
Игра начнется в 19:00, в прямом эфире ее покажет телеканал ETV2.
Вся выручка от продажи билетов пойдет на поддержку Украины. Ранее в рамках благотворительного тура по Европе киевское "Динамо" сыграло с варшавской "Легией" (3:1), стамбульским "Галатасараем" (3:1), "ЧФР Клужем" (0:0), дортмундской "Боруссией" (3:2) и загребским "Динамо" (2:2).