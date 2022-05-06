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Таллиннская "Флора" сыграет благотворительный матч с киевским "Динамо"

rus.postimees.ee
Таллиннская "Флора" сыграет благотворительный матч с киевским "Динамо"
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Киевское "Динамо" и "Динамо" Загреба с баннером "Остановите войну в Украине".
Киевское "Динамо" и "Динамо" Загреба с баннером "Остановите войну в Украине". Фото: DENIS LOVROVIC/AFP

В пятницу, 13 мая, таллиннская "Флора" на "А. Ле Кок Арене" проведет благотворительный товарищеский футбольный поединок под лозунгом "Матч за мир" с киевским "Динамо", сообщает Rus.err

Игра начнется в 19:00, в прямом эфире ее покажет телеканал ETV2.

Вся выручка от продажи билетов пойдет на поддержку Украины. Ранее в рамках благотворительного тура по Европе киевское "Динамо" сыграло с варшавской "Легией" (3:1), стамбульским "Галатасараем" (3:1), "ЧФР Клужем" (0:0), дортмундской "Боруссией" (3:2) и загребским "Динамо" (2:2).

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