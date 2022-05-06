Гербольдт опровергла информацию о романтических отношениях Трусовой и Кондратюка

Слухи о романе спортсменов появились после фотографии с отдыха в Дубае, где Александра и Марк держатся за руки. По окончании сезона-2021/2022 оба фигуриста в интервью говорили о возможности исполнения пятерного прыжка.

«Учитывая, что Саша и Марк хорошо дружат, я не думаю, что у них какие-то отношения. В любом случае со своей личной жизнью они как-то сами разберутся. Насчёт того, что это придаст больший импульс в изучении пятерного прыжка, все люди разные – кому-то придаёт, кому-то мешает. Увидим в следующем сезоне. Может быть, новые отношения и раскроют Сашу с новой стороны. Я знаю, что они очень хорошо дружат, не думаю, что там есть какие-то взаимоотношения», — приводит слова Гербольдт «Спорт день за днём».