Президент Алар Карис поговорил с жителями Нарвы о войне в Украине и 9 мая

«Нарва — это обычный эстонский город, но со своими особенностями и историей, как Тарту, Маарду, Таллинн или Пярну, но в остальном это обычный эстонский город», - пояснил глава государства.

Отвечая на вопросы горожан, глава государства сказал, что в Эстонии нет табуированных тем: «Мы должны говорить обо всем, что волнует и интересует наш народ. Эстония — демократическая страна, здесь люди могут думать и говорить по-другому. Мы можем не соглашаться, но важно, чтобы мы обсуждали и знали мнение другого человека».

Рассуждая о 9 мая, президент Карис отметил, что это и День Европы, символ пожелания того, чтобы в Европе больше никогда не было войны. Глава государства выразил надежду, что наш народ и впредь будет вести себя тактично, чтобы память о жертвах Второй мировой войны никому не причинила боль.

Некоторые вопросы касались войны в Украине. Глава государства отметил, что Эстония помогает Украине защитить свою свободу, оказывая как военную, так и гуманитарную помощь: «Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец войне в Украине».

Отвечая на вопросы нарвитян, президент подчеркнул, что сегодня военной угрозы для Эстонии нет. «Я не верю, что Россия станет проверять на прочность страну НАТО. Я считаю, что этого не произойдет. Однако мы должны довести наши оборонительные способности до такого уровня, чтобы никто и никогда не захотел на нас напасть, - сказал президент Карис. - Если соседние Финляндия и Швеция захотят вступить в НАТО, они обнаружат, что коллективная оборона более эффективна, чем каждая страна может сделать это в одиночку».

На встрече с горожанами Алар Карис отметил, что среди жителей Ида-Вирумаа заметно увеличилось число желающих учить эстонский язык, но проблемой стал поиск учителей.