В этом году начало садового сезона может поставить в тупик тех садоводов-любителей, которые привыкли пользоваться удобрениями и прочими необходимыми для огорода и сада веществами, которые еще недавно поступали из России. Однако переживать не стоит — все необходимое под рукой.
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Заботу и уход оценит огород
Заботу и уход оценит огород
Сотрудник Тартуского ботанического сада Олеся Эскуэр рассказала, какие удобрения есть в распоряжении жителей Эстонии и как бороться с насекомыми и грибками, не нанося вреда ни себе, ни окружающей среде.