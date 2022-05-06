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Заботу и уход оценит огород

Елизавета Калугина
Заботу и уход оценит огород
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При хорошем уходе урожаи могут быть и такими.
При хорошем уходе урожаи могут быть и такими. Фото: OLI SCARFF/AFP

В этом году начало садового сезона может поставить в тупик тех садоводов-любителей, которые привыкли пользоваться удобрениями и прочими необходимыми для огорода и сада веществами, которые еще недавно поступали из России. Однако переживать не стоит — все необходимое под рукой.

Сотрудник Тартуского ботанического сада Олеся Эскуэр рассказала, какие удобрения есть в распоряжении жителей Эстонии и как бороться с насекомыми и грибками, не нанося вреда ни себе, ни окружающей среде.

Наращиваем массу!

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