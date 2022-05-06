Эльмар Вахер: «В этом году и впредь 9 мая должно проходить иначе»

– Самое сильное оружие полиции – это слово. Мы объясним человеку значение символики и попросим ее убрать, поскольку она видна окружающим из салона и может стать провокацией. В случае отказа мы можем применять положения недавно принятого закона.

Присяжные адвокаты: «Законодатель руководствовался эмоциональными аргументами»

Ксения Кравченко, Оливер Няэс, адвокатское бюро Lextal

Присяжный адвокат Ксения Кравченко. Фото: Частный архив.

Говоря о новых пунктах Пенитенциарного кодекса о запрете символики, связанной с международными преступлениями, мы не можем не согласиться с ведущими специалистами в области уголовного права Л.Айаотса и А.Соо, подвергших законопроект суровой критике. Если символ используется для объединения людей в противоправных целях, то вопрос защиты общественного порядка, запрета военной пропаганды и организации массовых беспорядков в достаточной мере урегулирован нормами действующего законодательства. Запрет символики как таковой, как способ защиты общественной морали и метод социального контроля весьма и весьма спорен.

Присяжный адвокат Оливер Няэс. Фото: Частный архив.

Тем более что риторика вокруг статьи совершенно однозначно направлена именно на предстоящее 9 Мая в контексте украинских событий, то есть норма имеет очень ограниченное окно применения. Совершенно ясно, что в данном случае законодатель руководствовался эмоциональными аргументами в ущерб правилам нормотворчества и весь ход законотворческого процесса несет ярко выраженный внутри- и внешнеполитический сигнал.

Умысел доказывать не нужно

Что касается содержания статьи, то по сравнению с первоначальной редакцией законопроекта в окончательную внесено несколько основополагающих изменений.

Во-первых, убрано указание на цель – поддержка или оправдание преступлений, запугивание, унижение или причинение существенного беспокойства другому лицу – как квалифицирующий признак деяния. Вместо этого появилось требование экспонирования символа способом, поддерживающим или оправдывающим преступление как объективный критерий. То есть в доказывании состава виновного деяния субъективный критерий нарушителя (что имел в виду экспонирующий) сместился в сторону субъективного критерия оценивающего – как это воспринимает среднестатистический здравомыслящий наблюдатель.

Пояснительная записка к второму чтению обосновывает изменение необходимостью внесения большей ясности в объективную сторону состава, с чем нельзя не согласиться. К сожалению, заявленная цель в окончательной редакции достигнута не была. То, что с правоприменительного органа снята обязанность доказывать умысел и цель нарушителя, в принципе, обосновано – подобного рода деятельность предполагает более детальный процесс и сбор доказательств, чем тот, что характерен для внесудебного производства по проступкам.

Во-вторых, указание на то, что запрещенный символ применялся при совершении преступлений, заменено на связь символа с совершением преступления. Пояснительная записка ко второму чтению объясняет, что изменение направлено на расширительное толкование – во избежание необходимости доказывания того факта, что конкретный символ использовался конкретным военным подразделением. Опять же, не исключено, что символ возникнет уже после совершения преступления. Целью статьи, таким образом, является охват символов, получивших быстрое и при этом достаточное распространение, узнаваемых среднестатистическим рационально мыслящим человеком и создающим понятную связь с совершенным преступлением.

А что с остальными символами?

Кроме того, неясны перспективы практики применения этого закона: будет ли наряду с «Z» и полосатой ленточкой наказываться экспонирование символики СС, ИГИЛ, Организации освобождения Палестины, Рабочей партии Курдистана? Является ли наказуемым ношение символики компартии или СССР, чьи действия в отдельные периоды истории также можно связать с совершением преступлений?

Избежать неясности можно было бы делегированием органу исполнительной власти полномочий по установлению списка запрещенных символов – по аналогии с наркотическими веществами или причинением вреда здоровью. В данном случае законодатель от этой возможности отказался, чем заведомо породил неопределенность в применении еще не вступившей в силу нормы и что, вполне возможно, усилит разногласия в обществе, чего государство стремится избежать.