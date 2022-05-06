Поправки, запрещающие использование символики, связываемой теперь с агрессией России против Украины, были приняты, прежде всего, для определения границ, в рамках которых должны остаться те, кто 9 мая пойдут к памятникам или на Военное кладбище в Таллинне. Власти постоянно подчеркивают, что почтить память погибших, вспомнить своих, склонить головы и положить цветы у памятников никто не запрещает. А что запрещено? Об этом рассказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.
Эльмар Вахер: «В этом году и впредь 9 мая должно проходить иначе»
– Что такое общественное собрание? Например, если люди собрались большой компанией стихийно – не регистрировали мероприятие, но встретились у памятника и остались там группой на какое-то время? Или кто-то будет играть на баяне, а люди начнут собираться, петь песни?
– Много лет 9 мая в Эстонии проводилось как общественное собрание – с палатками, музыкой, шествием. Основной целью декларировалось – празднование Дня победы, однако поминовение погибших являлось второстепенным. Неотъемлемой частью всех этих мероприятий было противостояние независимости Эстонии и использование символики, которая в сегодняшнем контексте разжигает ненависть и угрожает общественному порядку.
Поэтому полиция приняла решение, что мероприятия, на которых обычно использовалась советско-российская символика, ныне ставшая символикой, поддерживающей агрессора и способная стать причиной для беспокойства, запрещены. Это означает, что нельзя проводить шествия, собрания, выступления, которые пропагандируют войну и своей символикой, словами или поступками поддерживают военные преступления путинского режима в Украине.
Общественное собрание – это нахождение большого количества людей в публичном месте, общей целью которых является формулирование и выражение своих настроений. Например, под общественным собранием понимается проводимые на площади, в парке, на улице или в другом публичном месте на открытом воздухе демонстрация, митинг, пикет, религиозное мероприятие, шествие или нечто подобное. Мероприятие регистрируется в полиции, если для него нужно реорганизовать дорожное движение или использовать палатку, сцену, трибуну, звуко- или светотехнику. Также у общественного собрания должен быть организатор, который отвечает за безопасность мероприятия.
Выражать свое мнение на общественных собраниях – это конституционное право жителей Эстонии. Однако это не должно разжигать ненависть, призывать к насилию или к насильственному изменению конституционного строя Эстонской Республики.
Полиция может задержать тех, кто нарушает законы или разжигает ненависть, в том числе, проводит запрещенные собрания или занимается агитацией. За проведение запрещенного собрания предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до одного года.
Важно понимать, что полиция не запрещает поминать погибших, но в этом году и в будущем 9 мая должно проходить по-другому. Люди могут прийти на кладбище, возложить цветы, зажечь свечи, склонить головы, после этого следует спокойно уйти.
Сейчас мы все являемся свидетелями того, как путинский режим убивает в Украине мирных жителей. Каждый человек может сказать этому «нет», в том числе и воздержанием от использования запрещенной символики, а также откажется от провокацией сам и не станет вестись на провокации извне.
– Каждый год 9 мая митрополит проводит поминальное богослужение – это является собранием? Наверняка приедут представители посольств и ветеранских организаций. С речами обычно не выступают, но возложение венков и цветов проходит организованно и собирает много людей. Каким образом это будет проходить теперь?
– Полиция в курсе желания Эстонской православной церкви Московского Патриархата провести на Военном кладбище панихиду, но мы попросили организаторов найти для проведения панихиды другое время, так как 9 мая на кладбище будет много народа. Что касается второй части вопроса - почтить память, в том числе возложением цветов и венков, на которых нет военной символики, не запрещено, но мы просим делать это достойно, без провокаций.
– Перечислите, пожалуйста, какую символику использовать точно нельзя. Как будет реагировать полиция, какие наказания и в каких ситуациях возможны?
– Поддерживающие агрессию символы – это те символы, которые используют солдаты режима Путина, убивая детей, женщин, стирая с лица земли города. Это символы, которые мы видим в новостях и не только. Если приводить конкретные примеры, то это буква Z, георгиевские ленточки, флаги России и СССР, советская форма и снаряжение, а также флаги так называемых народных республик. Значение этих символов сегодня изменилось – все они покрыты кровью жителей Украины.
С начала войны полиция обращает больше внимания на использование враждебной символики. Мы разговариваем с людьми, которые ее носят, если нужно, объясняем ее значение, просим убрать, поскольку это может беспокоить и провоцировать окружающих. Если человек категорически отказывается ее снять, начинается административное делопроизводство. Символика изымается. Поправки к законам обозначили и наказание: это штраф до 1200 евро или арест. Кроме того, за подобный проступок можно наказать по статье о нарушении общественного порядка, по которой предусмотрены штраф до 400 евро или арест.
За последние два месяца мы зарегистрировали более 300 случаев использования символики, большинство из них в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Чаще всего с провокационными целями использовали букву Z на стеклах автомобилей или стенах домов. Возбуждены два уголовных дела и 37 дел о проступках. Начинать следствие приходилось, прежде всего, в тех случаях, когда нарушался общественный порядок, было испорчено имущество, разрисованы или повреждены памятники. В последних случаях дело возбуждалось по статье об осквернении памяти усопшего.
– Если машина едет по городу, соблюдая все правила, но на ней прикреплена георгиевская лента или российский флаг, является ли это нарушением, какие санкции могут последовать?
– Полиция остановит такой автомобиль и попросит убрать ленточку или флаг. Если человек откажется, это сделает полиция и при необходимости начнет производство по статье о нарушении общественного порядка.
Если машина припаркована, а водителя на месте нет, полиция попытается связаться с владельцем и поговорить с ним. Мы имеем право отдать указание отбуксировать автомобиль, но это будет применяться только в том случае, если машина оставлена с явно провокационными целями. Например, автомобиль с символом Z стоит у места проживания военных беженцев из Украины. Это понятная провокация и проверка, как отреагируют люди и государство.
Мы не допустим в Эстонии проведения таких мероприятий, которые имели место в других странах Европы, когда через весь город проходили колонны людей или проезжали тысячи автомобилей с символикой, поддерживающей агрессию. Такие незарегистрированные автопробеги тоже являются запрещенным общественным собранием, и нарушение наказывается денежным штрафом или тюремным заключением на срок до одного года.
– А если ленточка или флаг прикреплены внутри салона машины (частная собственность), является ли это нарушением закона о запрете?
– Самое сильное оружие полиции – это слово. Мы объясним человеку значение символики и попросим ее убрать, поскольку она видна окружающим из салона и может стать провокацией. В случае отказа мы можем применять положения недавно принятого закона.
Присяжные адвокаты: «Законодатель руководствовался эмоциональными аргументами»
Ксения Кравченко, Оливер Няэс, адвокатское бюро Lextal
Говоря о новых пунктах Пенитенциарного кодекса о запрете символики, связанной с международными преступлениями, мы не можем не согласиться с ведущими специалистами в области уголовного права Л.Айаотса и А.Соо, подвергших законопроект суровой критике. Если символ используется для объединения людей в противоправных целях, то вопрос защиты общественного порядка, запрета военной пропаганды и организации массовых беспорядков в достаточной мере урегулирован нормами действующего законодательства. Запрет символики как таковой, как способ защиты общественной морали и метод социального контроля весьма и весьма спорен.
Тем более что риторика вокруг статьи совершенно однозначно направлена именно на предстоящее 9 Мая в контексте украинских событий, то есть норма имеет очень ограниченное окно применения. Совершенно ясно, что в данном случае законодатель руководствовался эмоциональными аргументами в ущерб правилам нормотворчества и весь ход законотворческого процесса несет ярко выраженный внутри- и внешнеполитический сигнал.
Умысел доказывать не нужно
Что касается содержания статьи, то по сравнению с первоначальной редакцией законопроекта в окончательную внесено несколько основополагающих изменений.
Во-первых, убрано указание на цель – поддержка или оправдание преступлений, запугивание, унижение или причинение существенного беспокойства другому лицу – как квалифицирующий признак деяния. Вместо этого появилось требование экспонирования символа способом, поддерживающим или оправдывающим преступление как объективный критерий. То есть в доказывании состава виновного деяния субъективный критерий нарушителя (что имел в виду экспонирующий) сместился в сторону субъективного критерия оценивающего – как это воспринимает среднестатистический здравомыслящий наблюдатель.
Пояснительная записка к второму чтению обосновывает изменение необходимостью внесения большей ясности в объективную сторону состава, с чем нельзя не согласиться. К сожалению, заявленная цель в окончательной редакции достигнута не была. То, что с правоприменительного органа снята обязанность доказывать умысел и цель нарушителя, в принципе, обосновано – подобного рода деятельность предполагает более детальный процесс и сбор доказательств, чем тот, что характерен для внесудебного производства по проступкам.
Во-вторых, указание на то, что запрещенный символ применялся при совершении преступлений, заменено на связь символа с совершением преступления. Пояснительная записка ко второму чтению объясняет, что изменение направлено на расширительное толкование – во избежание необходимости доказывания того факта, что конкретный символ использовался конкретным военным подразделением. Опять же, не исключено, что символ возникнет уже после совершения преступления. Целью статьи, таким образом, является охват символов, получивших быстрое и при этом достаточное распространение, узнаваемых среднестатистическим рационально мыслящим человеком и создающим понятную связь с совершенным преступлением.
А что с остальными символами?
Кроме того, неясны перспективы практики применения этого закона: будет ли наряду с «Z» и полосатой ленточкой наказываться экспонирование символики СС, ИГИЛ, Организации освобождения Палестины, Рабочей партии Курдистана? Является ли наказуемым ношение символики компартии или СССР, чьи действия в отдельные периоды истории также можно связать с совершением преступлений?
Избежать неясности можно было бы делегированием органу исполнительной власти полномочий по установлению списка запрещенных символов – по аналогии с наркотическими веществами или причинением вреда здоровью. В данном случае законодатель от этой возможности отказался, чем заведомо породил неопределенность в применении еще не вступившей в силу нормы и что, вполне возможно, усилит разногласия в обществе, чего государство стремится избежать.
КОММЕНТАРИИ
Михаил Кылварт (ЦП), мэр Таллинна
Ни городские власти, ни городские чиновники не могут давать правовую оценку принятым в стране законам, однако как юрист могу обратить внимание на то, что закон дает отсылку на намерения, что значительно расширяет и осложняет его трактовку и возможность применения. Хотел бы подчеркнуть, что закон принимался в спешке, а потому для него не проводилось ни анализа рисков, ни анализа влияния, что в данном случае является крайне необходимым и правильным.
Со стороны городских властей мы не даем никаких указаний городским учреждениям в плане использования тех или иных символов. Мы не можем запретить всяческое использование букв «Z» или «V», поскольку так можно довести ситуацию до абсурда. Мы все – взрослые люди и должны понимать, что и когда уместно делать. Это, кстати, и есть важнейшая задача на предстоящие дни – показать себя зрелым и разумным обществом.
Я изначально был против принятия такого решения, поскольку, это подчеркивают и юристы, у полиции уже сейчас есть все механизмы по пресечению использования пропаганды и символики для разжигания ненависти. Однако поправки приняты, очевидно для усиления того сигнала, который дается обществу. По моему мнению, правильно, что в законе нет четкого перечня запрещенной символики, поскольку ситуация меняется, а вместе с ней и символика.
Сейчас, когда до 9 мая осталось всего несколько дней, уже нет времени дискутировать и уточнять, нужно говорить с людьми и объяснять, что от нас самих зависит, как мы проведем этот день. Сможем ли мы достойно отдать дань памяти своим предкам и вспомнить о войне, унесшей миллионы жизней и являвшейся самой масштабной и кровопролитной в мире, или позволим втянуть себя в провокации и разобщенность, что никому ни радости, ни пользы не принесет.
Раймонд Кальюлайд (СДПЭ), депутат Рийгикогу
Я говорил об этом и раньше, считаю, что этот закон, в том виде, в которого его приняло правительство, является неудачным. Формулировки таковы, что люди действительно не могут понять, что им разрешено, а что запрещено. Разрешена, например, георгиевская ленточка или нет, если человек придет 9 мая на кладбище? Правительство говорит, что запрещена, но по тексту закона это можно трактовать по-разному.
Между тем считаю, что сейчас не самое критическое время, если мы говорим о том, что напряженность в обществе может нарастать. Мне кажется, что на политическом уровне мы должны больше думать о том, что будет осенью. К этому времени рост цен и обусловленные нехваткой энергии экономические проблемы, безусловно, станут намного глубже, а недовольство в обществе намного сильнее. Сейчас, к сожалению, и на политическом уровне предпринимаются попытки противопоставить людей, в том числе по национальному признаку, и это продолжится.
Осенью мы еще больше приблизимся к парламентским выборам, а у нас, конечно, есть политики и партии, которые прежде разжигали имеющиеся общественные разногласия. Они обязательно используют это и теперь. Вероятнее всего, осенью политикой начнут заниматься и на улицах: не исключены беспорядки и столкновения между людьми и властями. Для того чтобы это предотвратить, правительство уже теперь своими делами должно показать, что хочет помочь людям и поддержать их в преодолении экономических трудностей. Сейчас такого желания, к сожалению, нет, а дополнительным бюджетом предложены лишь косметические меры».
Евгений Криштафович (ПР)
Новая статья закона, запрещающая использование в позитивном значении символики военных преступников, будет полезна не только 9 мая, но и в дальнейшем, так как война в Украине, к сожалению, так быстро не закончится. Этот закон можно сравнить с запретом свастики, который появился во многих странах ЕС не для того, чтобы посмертно наказать Гитлера, а чтобы держать под контролем неонацистов, которые тоже считают, что «могут повторить».
В Эстонии до сегодняшнего дня никакая символика не была запрещена. А теперь по этой статье одинаковое наказание получат как слуги свастики, так и георгиевской ленточки с буквой Z. Сегодня в Европе идет война и появились миллионы беженцев. Поэтому законы везде становятся логичным образом более суровыми. Не лишним в этом контексте будет напомнить также, что в Эстонии уже сейчас суд может назначить дополнительное наказание в виде высылки из страны граждан других стран, которые не понимают доброго слова.