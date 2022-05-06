За год инфляция выросла на 18,8 процента

Товары были дороже по сравнению с апрелем прошлого года на 14,4% и услуги – на 27,8%, сообщил департамент.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с апрелем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – они составили более 40% общего повышения индекса. Поступившее в дома электричество было дороже на 119%, тепловая энергия – на 57,7% и сетевой газ – на 237,2%.

«С апреля прекратились автоматические меры компенсации расходов на электроэнергию, сетевую плату за электричество, центральное отопление, газ и сетевую плату за газ», - пояснила Трасанов. Стоимость аренды выросла на 34,4%.

Изменения цен на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки составили около пятой части от общего повышения индекса. Из продуктов питания в сравнении с апрелем прошлого года более всего подорожал картофель (на 134,3%), прочие растительные масла (на 57%), мука и крупы (на 37,7%), макаронные изделия (на 36,9%), яйца (на 34,8%) и свежая рыба (на 30,7%). Бензин был дороже на 32,5% и дизельное топливо – на 48,6%.

Увеличение индекса образования и детских учреждений связано с решением местных самоуправлений прошлой весной в ситуации действия национальных ограничений в связи с Covid не взимать плату за место в детском саду.