Три женщины перессорились из-за одной больной лошади

В Рапласком уезде три человека поссорились между собой из-за одной симпатичной лошадки: один из них, якобы, не ухаживал за лошадью должным образом, из-за чего та сильно пострадала. В социальных сетях даже ходили слухи, что лошадь по имени Урго буквально гнила заживо. Об этом рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija.