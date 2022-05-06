В Рапласком уезде три человека поссорились между собой из-за одной симпатичной лошадки: один из них, якобы, не ухаживал за лошадью должным образом, из-за чего та сильно пострадала. В социальных сетях даже ходили слухи, что лошадь по имени Урго буквально гнила заживо. Об этом рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija.
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Три женщины перессорились из-за одной больной лошади
Три женщины перессорились из-за одной больной лошади
Эви из деревни Кайгепере Раплаского уезда три года назад купила Урго себе в подарок на 60-й день рождения, потратив ровно тысячу евро.
Несмотря на всю свою любовь к лошадям, через пару лет Эви поняла, что у нее, одинокой женщины, не хватает ни времени, ни знаний, чтобы ухаживать за Урго – поэтому Эви решила найти для животного новую любящую хозяйку.