Три женщины поссорились из-за одной больной лошади

Эви из деревни Кайгепере Раплаского уезда три года назад купила Урго себе в подарок на 60-й день рождения, потратив ровно тысячу евро.

Несмотря на всю свою любовь к лошадям, через пару лет Эви поняла, что у нее, одинокой женщины, не хватает ни времени, ни знаний, чтобы ухаживать за Урго – поэтому Эви решила найти для животного новую любящую хозяйку.