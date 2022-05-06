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Три женщины поссорились из-за одной больной лошади

Kuuuurija
Три женщины поссорились из-за одной больной лошади
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Фото: Pilt videost

В Рапласком уезде три дамы поссорились между собой из-за одной симпатичной лошадки: одна из них якобы не ухаживала за лошадью должным образом, из-за чего та сильно пострадала. В социальных сетях даже ходили слухи, что лошадь по имени Урго буквально гнила заживо. Об этом рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija.

Эви из деревни Кайгепере Раплаского уезда три года назад купила Урго себе в подарок на 60-й день рождения, потратив ровно тысячу евро.

Несмотря на всю свою любовь к лошадям, через пару лет Эви поняла, что у нее, одинокой женщины, не хватает ни времени, ни знаний, чтобы ухаживать за Урго – поэтому Эви решила найти для животного новую любящую хозяйку.

По объявлению на портале Эви нашла недалеко от Тарту женщину, которая согласилась заплатить лошадь 700 евро. Эта женщина поначалу произвела на Эви очень хорошее впечатление. Но она и представить не могла, чем всё обернется...

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