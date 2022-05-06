Летом в Таллинне пройдет множество молодежных фестивалей

«Летние каникулы должны быть как можно более интересными. Радостно, что уже который год заботятся о молодежи, которая проводит лето в городе. Организация фестивалей в пяти районах Таллинна означает, что они, можно сказать, будут доставлены ребятам почти что на дом, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – В общей сложности пройдет девять разнообразных фестивалей, которые поощряют и творчество, и предприимчивость, и командные навыки, а также много развлечений, которых молодежь, конечно, ждет от лета».

Фестивали пройдут 14 мая в Мустамяэском парке Мянни, 3 июня в Ласнамяэском парке Тондираба, 2 июля в Кесклинне на пляже Инглиранд, 9 июля в Пыхья-Таллиннском молодежном центре и в парке Касе, 27 августа в Ласнамяэском парке Кивила, 28 августа в скейт-парке Хааберсти, 3 сентября в Кесклинне на площади Вабадузе.

В парке Мянни школьников ожидают молодежные группы и слэклайн, уличные тренажеры, мастер-классы по уличным танцам и подготовленные школой технологий Таллиннского Технического университета. В парке Тондираба ребята смогут посетить барахолку, поучаствовать в мастер-классах, проведенных добровольцами, а также совместно с молодежным советом Ласнамяэ найти решение проблемам района.

На пляже Инглиранд (рядом с «Русалкой») можно заняться SUP-серфингом, построить песчаные скульптуры, научиться играть в пляжный волейбол и танцевать зумбу. На мероприятии Kopli Session свои силы испытают ребята, катающиеся на скейтах и BMX. На BMX и самокатах можно будет посоревноваться также 28 августа в скейт-парке Хааберсти.

В парке Вильде можно будет научиться паркуру и поучаствовать в разных турнирах. Занятия подготовит также молодежный совет Мустамяэ.

В парке Кари предстоит соревнование на самокатах, научный театр и выступления молодежных групп. В парке Кивила пройдут, среди прочего, соревнования по паркуру, на месте установят большие качели.

Фестивальное лето завершится площади Вабадузе, где выступят участники соревнований по уличным танцам HOODie Cyphers и состоится финал Game of Skate.

Подробнее о фестивалях на странице информации для молодежи.