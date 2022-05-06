Стартовал последний этап строительства жилого комплекса в Хааберсти

На последнем этапе в микрорайоне Järveotsa Kodud будут построены пяти- и восьмиэтажный жилые дома по адресу Тасанди, 5 и Астангу, 23, всего 74 квартиры площадью от 40 до 80,7 м².

«В сегодняшних меняющихся рыночных условиях надежность и прозрачная работа застройщиков приобретают все большее значение. Покупатели квартиры в наших новых домах могут быть уверены, что цена квартиры, зафиксированная в договоре купли-продажи, является для покупателя окончательной. После тщательного обдумывания решения о покупке жилья целесообразно подписать договор на начальном этапе строительства, чтобы на него не повлияли возможные будущие изменения цен», — прокомментировал руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.

Järveotsa Kodud предлагает семьям комфорт современного городского жилища и близость к природе. Квартиры отличаются продуманной планировкой, большими окнами и современными полами с водяным подогревом, в каждой есть просторный балкон и кладовая.

Дома получили класс энергоэффективности «B». Вместе с уютными зонами отдыха и игровыми площадками для будущих жильцов будет построена полноценная жилая среда, где парковки расположатся под домами и на границах участка. Появится и новая улица, получившая название Тасанди. Также будет сохранен и благоустроен граничащий с участком ручей Ярвеотса, который вместе с тропой здоровья придаст дополнительную ценность и уникальность всему микрорайону.

Первый жилой дом в Järveotsa Kodud по адресу Тасанди, 8 был построен в конце 2021 года, и все квартиры уже заселены. В жилых домах второго этапа в домах на Тасанди, 1 и 3 еще есть свободные квартиры, которые будут готовы к заселению уже осенью. Весь жилой массив с пятью многоквартирными домами на 174 квартиры будет готов к осени 2023 года.