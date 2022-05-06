Девелопер Bonava начинает строительство последней очереди домов Järveotsa Kodud. Всего в жилом районе у озера Харку в Хааберсти будет пять многоквартирных домов на 174 квартиры, а к осени 2023 года завершатся работы по созданию полноценной жилой среды.
Стартовал последний этап строительства жилого комплекса в Хааберсти
На последнем этапе в микрорайоне Järveotsa Kodud будут построены пяти- и восьмиэтажный жилые дома по адресу Тасанди, 5 и Астангу, 23, всего 74 квартиры площадью от 40 до 80,7 м².
«В сегодняшних меняющихся рыночных условиях надежность и прозрачная работа застройщиков приобретают все большее значение. Покупатели квартиры в наших новых домах могут быть уверены, что цена квартиры, зафиксированная в договоре купли-продажи, является для покупателя окончательной. После тщательного обдумывания решения о покупке жилья целесообразно подписать договор на начальном этапе строительства, чтобы на него не повлияли возможные будущие изменения цен», — прокомментировал руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.
Järveotsa Kodud предлагает семьям комфорт современного городского жилища и близость к природе. Квартиры отличаются продуманной планировкой, большими окнами и современными полами с водяным подогревом, в каждой есть просторный балкон и кладовая.
Дома получили класс энергоэффективности «B». Вместе с уютными зонами отдыха и игровыми площадками для будущих жильцов будет построена полноценная жилая среда, где парковки расположатся под домами и на границах участка. Появится и новая улица, получившая название Тасанди. Также будет сохранен и благоустроен граничащий с участком ручей Ярвеотса, который вместе с тропой здоровья придаст дополнительную ценность и уникальность всему микрорайону.
Первый жилой дом в Järveotsa Kodud по адресу Тасанди, 8 был построен в конце 2021 года, и все квартиры уже заселены. В жилых домах второго этапа в домах на Тасанди, 1 и 3 еще есть свободные квартиры, которые будут готовы к заселению уже осенью. Весь жилой массив с пятью многоквартирными домами на 174 квартиры будет готов к осени 2023 года.
Järveotsa Kodud — это современный семейный и экологически чистый район в Хааберсти, недалеко от озера Харку. Рядом расположены продуктовые магазины, тропы здоровья, школы и детские сады, а торговый центр Рокка-аль-Маре, Saku Suurhall, променад и зоопарк находятся в нескольких минутах езды на автомобиле.