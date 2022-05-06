СМИ: три страны ЕС могут освободить от эмбарго на нефть из РФ до 2024 года

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, этим странам хотят дать время для отказа от российской нефти до 31 декабря 2024 года.

Отмечается, что аналогичное исключение Брюссель предлагает ввести и для Чехии, однако лишь до 30 июня 2024 года.

При этом, согласно предложению Еврокомиссии, всем остальным странам союза придется отказаться от импорта нефти из РФ к концу этого года.

Более того, информирует агентство, помимо этого, ЕС предлагает через три месяца ввести запрет на услуги перевозки российской нефти. Ожидается, что постпреды ЕС обсудят соответствующее предложение в пятницу.

Ранее в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрии необходимо пять лет для отказа от российской нефти. Он также заявил, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС, и сравнил воплощение такого шага в жизнь с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.

В то же время Орбан отметил, что его конечная цель - это не применить вето против готовящихся санкций ЕС, а вести конструктивное сотрудничество с остальной частью союза по вопросу санкций. Орбан добавил, что выступает и против санкций в отношении представителей духовенства, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС. Она отметила, что отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.

"Сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть в Европе. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти", - сказала она.

В то же время она признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от нефти РФ, однако ЕС "просто обязан пойти на это".