Эстония и Украина заключили договор об укреплении трансграничного сотрудничества

Договор подписали на разбитом войсками Российской Федерации аэродроме Антонов на фоне останков крупнейшего в мире грузового самолета Мрия.

Яани сказал, что Эстония продолжает всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Это касается как непосредственной политической и практической помощи, так и помощи в послевоенном восстановлении, а также введения жестких санкций против России. «Россия не может выиграть эту войну. Цена войны должна стать для России крайне высокой, все ответственные за вторжение в Украину должны понести наказание. Крайне важно, чтобы Украина получила официальный статус страны-кандидата в ЕС — Эстония полностью это поддерживает», - сказал Яани.

Сейчас в Эстонии около 36 000 военных беженцев, которым предлагают разностороннюю помощь. На месте Эстония с начала войны предлагает Украине соответствующую потребностям помощь и продолжит ее оказывать и в дальнейшем. Яани сказал, что Эстония всего предоставила гуманитарной помощи на сумму более 16 млн евро, это включает также помощь от гражданского общества и частного сектора.

Из сферы правления МВД в Украину направили разнообразную помощь. «Мы отправили в Украину костюмы для морских спасателей и противобомбовые костюмы, раскладные койки, палатки, генераторы, voip-телефоны и тому подобное. Сейчас мы также готовы с предупреждением за 48 часов прислать саперов», - сказал Яани.

Эстония также готова прислать в Украину команду для спасения из-под завалов и поиска жертв катастрофы. «Здесь есть регионы, где нет ни одного дома или забора, которые не превратили бы в решето. Помощь наших экспертов крайне необходима Украине», - сказал Яани.