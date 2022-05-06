В почтовые ящики жителей Эстонии начали доставлять новый еженедельник Postimees на русском языке. При поддержке государства он будет распространяться бесплатно (с четверга по понедельник). Все желающие могут оформить платную подписку, чтобы точно не пропустить очередной номер. Сейчас ее можно оформить по телефону 666 2525 или э-почте levi@postimees.ee, со следующей недели и в э-магазине.
Новая газета ⟩ Postimees начал выпуск еженедельника на русском языке
Postimees на русском языке – это независимое и ответственное издание, которое призвано расширить русскоязычную дискуссионную площадку Эстонии и удовлетворить высокий читательский спрос. Кроме международных и общегосударственных тем, будем освещать и местную жизнь, в частности, происходящее в Ида-Вирумаа. Наша миссия – служить и помогать читателю, и поддерживать единое информационное пространство в нашей стране.
Последние два месяца мы все живем в напряжении. На расстоянии двухчасового перелета идет большая война, развязанная Россией против свободной Украины. Эта трагедия меняет мир и перекраивает все вплоть до основ нашего миропонимания.
Бумажный еженедельник – это жанр медленной прессы, которая, проделывая кропотливую работу по изучению фактов и обстоятельств, вгрызается в суть происходящего. Мы хотим помочь читателю в навигации по неспокойному морю информации, выделяя важное, любопытное и полезное. При этом имея в виду, что мир и процветание в Эстонии и Европе – это наша общая ответственность.
В первом выпуске журналист Postimees Ирина Каблукова расспросила гендиректора полиции Эльмара Вахера и узнала, как нужно себя вести 9 мая, чтобы, учитывая действующие в Эстонии законы, не поддаться на провокации. А наш журналист Денис Антонов, который много лет проработал в крупных СМИ России, и с 2010 года живет в Эстонии, спросил у русскоязычных жителей Эстонии, как они относятся к этой дате.
Персона недели – Наталья Мялицина. Руководитель проекта украинской школы в Таллинне, человек с огромным сердцем.
Наш специальный корреспондент Дмитрий Мороз сделал эксклюзивное интервью с украинским летчиком-истребителем «Джузом». Интервью пришлось делать частями, между тревогами и его боевыми вылетами. Дмитрий – опытный телевизионный и пишущий журналист из Украины, который имеет опыт военного корреспондента. Впредь будем рассказывать о войне и общей ситуации в Украине достоверно и объективно.
Много говорится о военных беженцах в Таллинне, тем временем украинские семьи осваиваются в лесах Пярнумаа, местечке Тихеметса. Об этом в душевном материале наших коллег из Pärnu Postimees. Будем регулярно переводить для вас с эстонского на русский язык качественные материалы изданий холдинга Postimees.
В этот раз в рубрике «Мнение» речь идет об образовании и экономике. Там же есть подрубрика «Мы из России», где будут высказываться люди, вынужденно покинувшие Россию по политическим мотивам. В первом выпуске о провале российской интеллигенции рассказывает российская писательница нового поколения Алиса Ганиева, которая эмигрировала в Эстонию из-за угрозы репрессий.
Журналист Иван Скрябин, который много лет работал в различных российских СМИ политическим журналистом, подготовил материал по теме применения в России закона, запрещающего говорить о войне не так, как этого хочет Кремль. Многие люди уже подверглись наказанию, и ситуация с каждым днем усугубляется. Россия – большая и сложная страна, мы постараемся рассказывать о ней с разных ракурсов.
Историк Иван Лаврентьев поведал о замурованной речке под Таллинном. Каждую неделю он будет освещать любопытные факты о каком-либо месте в Эстонии. В рубрике «Психология» специалисты поделятся профессиональными советами и раскроют особенности человеческой психологии. В этом номере психолог Наталья Чепорнюк пишет о том, как справиться с информационным стрессом войны, при этом не утратив чуткости и способности сопереживать чужому горю.
Спортивный репортер Инна Мельникова побеседовала с чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике – читайте интервью, открывающее дверь в мир упорной и талантливой спортсменки Мелани Келер. Наш журналист Вера Копти рассказывает, как защитить свой сад от непрошенных гостей.