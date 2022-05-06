Новая газета ⟩ Postimees начал выпуск еженедельника на русском языке

Postimees на русском языке – это независимое и ответственное издание, которое призвано расширить русскоязычную дискуссионную площадку Эстонии и удовлетворить высокий читательский спрос. Кроме международных и общегосударственных тем, будем освещать и местную жизнь, в частности, происходящее в Ида-Вирумаа. Наша миссия – служить и помогать читателю, и поддерживать единое информационное пространство в нашей стране.

Последние два месяца мы все живем в напряжении. На расстоянии двухчасового перелета идет большая война, развязанная Россией против свободной Украины. Эта трагедия меняет мир и перекраивает все вплоть до основ нашего миропонимания.

Бумажный еженедельник – это жанр медленной прессы, которая, проделывая кропотливую работу по изучению фактов и обстоятельств, вгрызается в суть происходящего. Мы хотим помочь читателю в навигации по неспокойному морю информации, выделяя важное, любопытное и полезное. При этом имея в виду, что мир и процветание в Эстонии и Европе – это наша общая ответственность.

В первом выпуске журналист Postimees Ирина Каблукова расспросила гендиректора полиции Эльмара Вахера и узнала, как нужно себя вести 9 мая, чтобы, учитывая действующие в Эстонии законы, не поддаться на провокации. А наш журналист Денис Антонов, который много лет проработал в крупных СМИ России, и с 2010 года живет в Эстонии, спросил у русскоязычных жителей Эстонии, как они относятся к этой дате.

Персона недели – Наталья Мялицина. Руководитель проекта украинской школы в Таллинне, человек с огромным сердцем.

Наш специальный корреспондент Дмитрий Мороз сделал эксклюзивное интервью с украинским летчиком-истребителем «Джузом». Интервью пришлось делать частями, между тревогами и его боевыми вылетами. Дмитрий – опытный телевизионный и пишущий журналист из Украины, который имеет опыт военного корреспондента. Впредь будем рассказывать о войне и общей ситуации в Украине достоверно и объективно.

Много говорится о военных беженцах в Таллинне, тем временем украинские семьи осваиваются в лесах Пярнумаа, местечке Тихеметса. Об этом в душевном материале наших коллег из Pärnu Postimees. Будем регулярно переводить для вас с эстонского на русский язык качественные материалы изданий холдинга Postimees.

В этот раз в рубрике «Мнение» речь идет об образовании и экономике. Там же есть подрубрика «Мы из России», где будут высказываться люди, вынужденно покинувшие Россию по политическим мотивам. В первом выпуске о провале российской интеллигенции рассказывает российская писательница нового поколения Алиса Ганиева, которая эмигрировала в Эстонию из-за угрозы репрессий.

Журналист Иван Скрябин, который много лет работал в различных российских СМИ политическим журналистом, подготовил материал по теме применения в России закона, запрещающего говорить о войне не так, как этого хочет Кремль. Многие люди уже подверглись наказанию, и ситуация с каждым днем усугубляется. Россия – большая и сложная страна, мы постараемся рассказывать о ней с разных ракурсов.

Историк Иван Лаврентьев поведал о замурованной речке под Таллинном. Каждую неделю он будет освещать любопытные факты о каком-либо месте в Эстонии. В рубрике «Психология» специалисты поделятся профессиональными советами и раскроют особенности человеческой психологии. В этом номере психолог Наталья Чепорнюк пишет о том, как справиться с информационным стрессом войны, при этом не утратив чуткости и способности сопереживать чужому горю.