Эксперт по недвижимости: к лету ожидается значительное подорожание земельных участков

По утверждению Яануса Лаугуса, инвестирование в недвижимость – очень заметная тенденция в условиях растущей инфляции. «Если раньше самым популярным классом активов для инвестирования были квартиры для сдачи внаем, то на фоне роста цен на продажу этот сегмент скорее стагнирует, и новым направлением становится покупка земли», – говорит Лаугус.

«Такого спроса не было уже много лет, и земельные участки ищут как обычные люди, так и застройщики. Покупается всё – лес, поля и участки под застройку. Даже те объекты, которые до сих пор стояли без дела и имели, например, какие-то препятствующие ограничения», – добавил Лаугус.

По словам Яануса Лаугуса, как правило, люди покупают участки земли без кредита и на собственные средства. «У них нет каких-то серьезных планов, они просто приобретают для себя и своей семьи, про запас. Для этого есть несколько причин – во-первых, защита свободных денег от инфляции, а во-вторых, в свете роста цен на продукты питания люди задумываются о том, чтобы где-нибудь разбить огород. Несмотря на то, что с рынка исчез страх войны, некоторые жители Эстонии считают, что хорошо иметь место, куда можно уехать из города, если угроза снова возрастет, а исторически сложилось так, что лучшим убежищем в Эстонии является лес», – сказал Лаугус.

«При покупке свободного земельного участка нужно учитывать, что, в отличие от квартиры, это более долгосрочная и менее ликвидная инвестиция, которая также не обеспечивает ежемесячный доход от аренды. Прошлые кризисы показали, что именно цена на землю больше всего страдает во время экономического спада, а затем ее трудно реализовать. Однако в долгосрочной перспективе цены на землю всегда росли», – добавил Лаугус.

По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa, наиболее заметный интерес проявляется к участкам земли вблизи крупных населенных пунктов и в Харьюском уезде. «В основном обычные люди ищут более дешевые участки. Но есть и очень дорогие сделки – недавно, к примеру, земельный участок в Виймси был продан за 1,5 миллиона евро», – сказал Лаугус.

«Помимо обычных людей, земельные участки ищут и скупают и застройщики. Они полагают, что в ближайшие год-два из-за нехватки строительных материалов наступит затишье, но потом жизнь наладится и они встретят новый подъем с уже готовыми планами развития», – комментирует Лаугус.