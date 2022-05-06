По словам руководителя Uus Maa Яануса Лаугуса, спрос на земельные участки этой весной вырос до самого высокого за последнее десятилетие уровня, и ожидается, что к лету цены вырастут на 10-20%.
Эксперт по недвижимости: к лету ожидается значительное подорожание земельных участков
По утверждению Яануса Лаугуса, инвестирование в недвижимость – очень заметная тенденция в условиях растущей инфляции. «Если раньше самым популярным классом активов для инвестирования были квартиры для сдачи внаем, то на фоне роста цен на продажу этот сегмент скорее стагнирует, и новым направлением становится покупка земли», – говорит Лаугус.
«Такого спроса не было уже много лет, и земельные участки ищут как обычные люди, так и застройщики. Покупается всё – лес, поля и участки под застройку. Даже те объекты, которые до сих пор стояли без дела и имели, например, какие-то препятствующие ограничения», – добавил Лаугус.
По словам Яануса Лаугуса, как правило, люди покупают участки земли без кредита и на собственные средства. «У них нет каких-то серьезных планов, они просто приобретают для себя и своей семьи, про запас. Для этого есть несколько причин – во-первых, защита свободных денег от инфляции, а во-вторых, в свете роста цен на продукты питания люди задумываются о том, чтобы где-нибудь разбить огород. Несмотря на то, что с рынка исчез страх войны, некоторые жители Эстонии считают, что хорошо иметь место, куда можно уехать из города, если угроза снова возрастет, а исторически сложилось так, что лучшим убежищем в Эстонии является лес», – сказал Лаугус.
«При покупке свободного земельного участка нужно учитывать, что, в отличие от квартиры, это более долгосрочная и менее ликвидная инвестиция, которая также не обеспечивает ежемесячный доход от аренды. Прошлые кризисы показали, что именно цена на землю больше всего страдает во время экономического спада, а затем ее трудно реализовать. Однако в долгосрочной перспективе цены на землю всегда росли», – добавил Лаугус.
По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa, наиболее заметный интерес проявляется к участкам земли вблизи крупных населенных пунктов и в Харьюском уезде. «В основном обычные люди ищут более дешевые участки. Но есть и очень дорогие сделки – недавно, к примеру, земельный участок в Виймси был продан за 1,5 миллиона евро», – сказал Лаугус.
«Помимо обычных людей, земельные участки ищут и скупают и застройщики. Они полагают, что в ближайшие год-два из-за нехватки строительных материалов наступит затишье, но потом жизнь наладится и они встретят новый подъем с уже готовыми планами развития», – комментирует Лаугус.
«Третья очень активная группа интересов – это крупные компании по управлению лесными и сельскохозяйственными угодьями, которые осознают, если товарные рынки в России, Украине и Беларуси рухнут, то стоимость местной продукции и цена земли вырастет. Местная древесина, зерновые и сельское хозяйство, безусловно, набирают обороты, и для всего этого нужна земля», – добавил Лаугус.