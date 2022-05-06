Премьер-министр Латвии: снос памятника воинам Советской армии в Риге неизбежен

Политик отметил, что этот памятник по сути прославляет оккупацию Латвии, поэтому для него нет места в независимом государстве, сообщает агентство LETA.

«Похоже, момент, когда в широком обществе однозначно считают, что места этому памятнику нет, назрел. Теперь нужно только найти способ, когда и как», - сказал премьер.

Кариньш сообщил, что сейчас депутаты комиссии Сейма по иностранным делам рассматривают этот вопрос, глядя на него с различных аспектов. Премьер-министр выразил уверенность, что депутатам Сейма удастся решить этот вопрос.

Премьер оценил, что и среди русскоязычных жителей Латвии с начала войны в Украине изменилась идея об образе России, в том числе это связано с закрытием российских телеканалов, что вынудило людей «выйти из тени пропаганды». Таким образом, Кариньш считает, что сейчас вопрос памятника не так сильно раскалывает общество, как это было бы ранее - до начала войны.

«Теперь все черное или белое. Если поддерживаешь Россию, это означает, что поддерживаешь убийство людей, изнасилования и убийства мирных жителей в Украине. Если ее не поддерживаешь, то это означает, что поддерживаешь ценности свободы и демократии. Можно сказать, что этот излишек оккупационного времени является напоминанием, которому больше нет места в нашей стране», - отметил премьер-министр.