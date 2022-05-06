Под Тарту столкнулись два микроавтобуса, в одном из них было восемь детей

Сегодня около 9:30 вблизи польдера Аардла под Тарту произошло ДТП. Как сообщает Tartu Postimees, в двигавшийся со стороны Выру в направлении Тарту микроавтобус въехал другой микроавтобус, который совершал поворот налево со встречной полосы. Первый из них вылетел в кювет. К счастью, пострадавших нет.