Сегодня около 9:30 вблизи польдера Аардла под Тарту произошло ДТП. Как сообщает Tartu Postimees, в двигавшийся со стороны Выру в направлении Тарту микроавтобус въехал другой микроавтобус, который совершал поворот налево со встречной полосы. Первый из них вылетел в кювет. К счастью, пострадавших нет.
Под Тарту столкнулись два микроавтобуса, в одном из них было восемь детей
Под Тарту столкнулись два микроавтобуса, в одном из них было восемь детей
ДТП произошло на пересечении шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и шоссе Реола-Пыльва. По словам побывавшего на месте происшествия репортера Юргена Пуйстая, ехавший со стороны Тарту микроавтобус Citroen при повороте налево не заметил шедший навстречу Opel. В результате столкновения Opel оказался в кювете.
В микроавтобусе, который съехал в кювет, было девять человек: водитель и восемь детей. Никто не пострадал. К настоящему моменту движение восстановлено.
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