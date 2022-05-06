Мост в Тори с 9 мая закрывается на семь месяцев на ремонт

Об этом сообщила пресс-служба Транспортного департамента, отметив, что движение по мосту будет перекрыто на семь месяцев, а новый мост предполагается открыть к концу 2022 года.

С 9 мая пешеходное и велосипедное движение будет направлено по временному мосту, построенному рядом с сооружаемым. На время работ общественный транспорт и обычное движение будет направлено в объезд — по дорогам Пярну-Раквере-Сымеру (дорога номер 5), шоссе Каансоо-Тори (дорога номер 19252) и шоссе Пярну-Тори (номер 59).